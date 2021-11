Chiêm ngưỡng cây me cổ 200 tuổi đạt kỷ lục Việt Nam

Cây me cổ 200 tuổi của anh Nguyễn Hoàng Tuấn (TP Sa Đéc, Đồng Tháp) được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục cây me đạt giá trị độc bản tại Việt Nam. Ảnh: Báo Đồng Tháp Cây me có chiều cao 4,5m, đường kính tàn rộng 5m, hoành gốc đến 5m. Ảnh: Sankyluc Do được trồng lâu năm nên thân cây khá lớn, gốc cây và rễ cây nổi lên những u nần nhìn rất đẹp mắt. Ảnh: Dân trí Theo anh Tuấn, cây me cổ này được anh mua lại từ một người quen, sau đó tiến hành chăm sóc. Ảnh: chụp màn hình Hai thân lớn của cây me mọc lên từ một gốc có độ cao lên đến 3m thì bắt đầu bung tán ra rất đều đặn giống như những cây đại cổ thụ. Ảnh: Sankyluc Vỏ thân cây có nhiều nốt u nầm, xù xì thể hiện độ lão trong tuổi câ. Ảnh: chụp màn hình Hai thân trụ mọc lên thẳng đứng, song song rất vững vàng và uy nghi. Ảnh: chụp màn hình Cây có hình dáng rất cân xứng. Ảnh: chụp màn hình Điểm đặc biệt là phần gốc của hai thân được tạo hóa thổi hồn tạo tác như đang muốn hợp thể vào làm một, quyến luyến không thể tách biệt giống như hình ảnh một cặp giai nhân khăng khít, hạnh phúc bên nhau không xa rời. Đó chính là lý do cây me kiểng cổ thụ được đặt cái tên “Song lão trường thọ” mang ý nghĩa vô cùng thi vị. Ảnh: Congan Sau hơn 20 năm gắn bó với việc sưu tầm các cây me cổ, đây là cây me anh Tuấn cảm thấy có dáng thế và độc lạ chưa từng gặp. Ảnh: Dân trí Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

Cây me cổ 200 tuổi của anh Nguyễn Hoàng Tuấn (TP Sa Đéc, Đồng Tháp) được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục cây me đạt giá trị độc bản tại Việt Nam. Ảnh: Báo Đồng Tháp Cây me có chiều cao 4,5m, đường kính tàn rộng 5m, hoành gốc đến 5m. Ảnh: Sankyluc Do được trồng lâu năm nên thân cây khá lớn, gốc cây và rễ cây nổi lên những u nần nhìn rất đẹp mắt. Ảnh: Dân trí Theo anh Tuấn, cây me cổ này được anh mua lại từ một người quen, sau đó tiến hành chăm sóc. Ảnh: chụp màn hình Hai thân lớn của cây me mọc lên từ một gốc có độ cao lên đến 3m thì bắt đầu bung tán ra rất đều đặn giống như những cây đại cổ thụ. Ảnh: Sankyluc Vỏ thân cây có nhiều nốt u nầm, xù xì thể hiện độ lão trong tuổi câ. Ảnh: chụp màn hình Hai thân trụ mọc lên thẳng đứng, song song rất vững vàng và uy nghi. Ảnh: chụp màn hình Cây có hình dáng rất cân xứng. Ảnh: chụp màn hình Điểm đặc biệt là phần gốc của hai thân được tạo hóa thổi hồn tạo tác như đang muốn hợp thể vào làm một, quyến luyến không thể tách biệt giống như hình ảnh một cặp giai nhân khăng khít, hạnh phúc bên nhau không xa rời. Đó chính là lý do cây me kiểng cổ thụ được đặt cái tên “Song lão trường thọ” mang ý nghĩa vô cùng thi vị. Ảnh: Congan Sau hơn 20 năm gắn bó với việc sưu tầm các cây me cổ, đây là cây me anh Tuấn cảm thấy có dáng thế và độc lạ chưa từng gặp. Ảnh: Dân trí Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24