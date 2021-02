Chiêm ngưỡng bộ tiền giấy in hình con giáp độc đáo

Tiền giấy in hình con giáp được ưa chuộng nhất dịp Tết Tân Sửu 2021 là tờ 2 USD in con trâu mạ vàng. ược được phát hành tại Mỹ nhằm mục đích phục vụ nhu cầu lì xì tết âm lịch 2021 của người dân châu Á và không có giá trị lưu thông. Ảnh: Thegioitien. Tờ 2 USD in con trâu mạ vàng được rao bán với giá dao động từ 115.000 - 250.000 đồng. Ảnh: Lazada. Tiền hình con rồng là loại tiền hiện đang lưu hành ở Bhutan, là một trong những tờ tiền con giáp đẹp. 2 con rồng đang uốn lượn tạo lên tư thế rất đẹp mắt. Ảnh: Tienquatang. Tiền hình con mèo Belarus có ý nghĩa tượng trưng tài tăng, nhiều tham vọng, kiên nhẫn, mềm dẻo. Tờ tiền này đang được bán tại Việt Nam với giá 40.000 đồng. Ảnh: Shoptienthegioi. Tờ bạc mệnh giá 500 đồng được Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam phát hành năm 1972 in hình con hổ với toàn dáng đi mạnh mẽ. Ảnh: Shoptienthegioi. Tờ tiền 10 Patacas của Macao có in hình con gà ở mặt trước và mặt sau mang ý nghĩa một năm may mắn. Ảnh: Quatetynghia. Tiền in hình con lợn mệnh giá 20 Kina của đất nước Papua New Guinea. Ảnh: Thegioitien. Tờ tiền hình con chó mệnh giá 5 Rúp Belarus của đất nước Belarus. Ảnh: Shoptienmayman. Tiền in hình khỉ mệnh giá 500 Rupiah của nước Indonesia. Ảnh: Shoptienmayman. Tiền in hình dê mệnh giá 1000 Shilinge của nước Uganda. Hình ảnh 6 chú dê núi đã tạo nên nét độc đáo riêng cho tờ tiền này. Ảnh: Shoptienmayman. Tờ 50 đồng in hình con ngựa phát hành năm 1972. Ảnh: Shoptienmayman.Tiền in hình con rắn mệnh giá 10.000 Reais của nước Brasil. Ảnh: Shoptienmayman. Tiền lưu niệm hình con chuột Macao mệnh giá 50 Patacas. Đây là mẫu tiền kỷ niệm nhằm phục vụ thị trường tiền lì xì Tết Canh Tý 2020, không phải tiền thật, không có giá trị lưu thông. Ảnh: Shoptienmayman. Video: Chuyện lì xì. Nguồn: VTV24

