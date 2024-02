Chiêm ngưỡng bộ sưu tập đồng hồ tiền tỷ của Trấn Thành

Trong một video giới thiệu phim điện ảnh "Mai", Trấn Thành đeo chiếc đồng hồ mang tên Grand Five Time Zone của nhãn hàng Jacob & Co. Chiếc đồng hồ sở hữu thiết kế, màu sắc tương đối lạ mắt, không giống một số phiên bản được nhà sản xuất công bố nên có mức giá bí mật. Ảnh chụp màn hình Ngày ra mắt phim “Mai”, MC Trấn Thành thu hút sự chú ý khi đeo chiếc đồng hồ Rolex Day-Date phiên bản mặt số màu xanh băng, giá từ 1,7-2,2 tỷ đồng. Ảnh: Người đưa tin Trấn Thành cũng sở hữu chiếc đồng hồ mang tên Opera Godfather đến từ thương hiệu Jacob & Co. Phiên bảng vàng hồng chỉ có 88 chiếc trên thế giới, mức giá khoảng 12 tỷ đồng. Ảnh: Người đưa tin Patek Philippe Nautilus 5724G nằm trong bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ của Trấn Thành khi có giá từ 6 - 9 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp. Ảnh: @tuilatranthanhday, Chiếc Rainbow Daytona Everose Gold đến từ thương hiệu Rolex trong bộ sưu tập của nam MC đính 36 viên đá quý, dây đeo chế tác từ vàng hồng 18K, giá khoảng 100.000 USD (khoảng hơn 2 tỷ đồng). Ảnh: @tuilatranthanhday Tham dự sự kiện ra mắt phim “Cua lại vợ bầu” năm 2019, Trấn Thành đeo chiếc đồng hồ Tank Anglaise đình đám thuộc dòng Cartier Tank, giá 2,5 tỷ đồng. Ảnh: Người đưa tin Chiếc đồng hồ Richard Mille RM 72-01 Rose Gold được Trấn Thành sử dụng trong nhiều dịp có vỏ bằng vàng hồng 18K, giá khoảng 5 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp. Ảnh: @tuilatranthanhday Cartier Tank Anglaise Diamond khoảng 1,3 tỷ đồng cũng góp mặt trong bộ sưu tập của đạo diễn phim "Mai". Hublot Big Bang Sang Bleu Titanium Pavé khoảng 700 triệu là món quà nhân kỷ niệm ngày cưới mà Hari Won tặng nam MC. Ảnh: FBNV Để sở hữu chiếc Franck Muller Crazy Hours nạm kim cương, Trấn Thành phải chi hơn 500 triệu. Ảnh: FBNV

Trong một video giới thiệu phim điện ảnh "Mai", Trấn Thành đeo chiếc đồng hồ mang tên Grand Five Time Zone của nhãn hàng Jacob & Co. Chiếc đồng hồ sở hữu thiết kế, màu sắc tương đối lạ mắt, không giống một số phiên bản được nhà sản xuất công bố nên có mức giá bí mật. Ảnh chụp màn hình Ngày ra mắt phim “Mai”, MC Trấn Thành thu hút sự chú ý khi đeo chiếc đồng hồ Rolex Day-Date phiên bản mặt số màu xanh băng, giá từ 1,7-2,2 tỷ đồng. Ảnh: Người đưa tin Trấn Thành cũng sở hữu chiếc đồng hồ mang tên Opera Godfather đến từ thương hiệu Jacob & Co. Phiên bảng vàng hồng chỉ có 88 chiếc trên thế giới, mức giá khoảng 12 tỷ đồng. Ảnh: Người đưa tin Patek Philippe Nautilus 5724G nằm trong bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ của Trấn Thành khi có giá từ 6 - 9 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp. Ảnh: @tuilatranthanhday, Chiếc Rainbow Daytona Everose Gold đến từ thương hiệu Rolex trong bộ sưu tập của nam MC đính 36 viên đá quý, dây đeo chế tác từ vàng hồng 18K, giá khoảng 100.000 USD (khoảng hơn 2 tỷ đồng). Ảnh: @tuilatranthanhday Tham dự sự kiện ra mắt phim “Cua lại vợ bầu” năm 2019, Trấn Thành đeo chiếc đồng hồ Tank Anglaise đình đám thuộc dòng Cartier Tank, giá 2,5 tỷ đồng. Ảnh: Người đưa tin Chiếc đồng hồ Richard Mille RM 72-01 Rose Gold được Trấn Thành sử dụng trong nhiều dịp có vỏ bằng vàng hồng 18K, giá khoảng 5 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp. Ảnh: @tuilatranthanhday Cartier Tank Anglaise Diamond khoảng 1,3 tỷ đồng cũng góp mặt trong bộ sưu tập của đạo diễn phim "Mai". Hublot Big Bang Sang Bleu Titanium Pavé khoảng 700 triệu là món quà nhân kỷ niệm ngày cưới mà Hari Won tặng nam MC. Ảnh: FBNV Để sở hữu chiếc Franck Muller Crazy Hours nạm kim cương, Trấn Thành phải chi hơn 500 triệu. Ảnh: FBNV