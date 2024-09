Chiếc túi Hermes bạch tạng bà Trương Mỹ Lan xin lại đắt cỡ nào?

Trong phiên xét xử sáng 27/9, ngoài các tài sản như sổ tiết kiệm, bộ trang sức kim cương, bị cáo Trương Mỹ Lan muốn được xin lại 2 túi Hermes bạch tạng do một tỷ phú người Malaysia tặng. Bà Lan mong muốn xin lại 2 chiếc túi này vì đây là vật kỷ niệm, muốn giữ lại cho con cháu. Ảnh: Vietnamnet Túi Hermes bạch tạng (tên gọi Hermes Himalayan Crocodile Birkin) làm từ da cá sấu bị bạch tạng, được mệnh danh là chiếc túi xách đắt nhất thế giới. Ảnh: Sotheby's Theo giới thiệu, Hermes bạch tạng là dòng túi cực hiếm được "thèm muốn nhất thế giới”, không phải ai cũng có thể sở hữu. Ảnh: Vogue Một chiếc túi xách Hermes bạch tạng có thể lên tới 300.000 USD (hơn 7 tỷ đồng). Giá thấp nhất cũng khoảng 2,5 tỷ đồng. Ảnh: Vogue Với chiếc túi đắt nhất, toàn bộ phần khung được dát vàng trắng 18 carat. Khóa kéo chứa 68,4 gram vàng trắng 18 carat, nạm 40 viên kim cương trắng, tổng cộng 1,64 carat. Ảnh: Nice Bag Toàn bộ chiếc túi đều được làm bằng da cá sấu bạch tạng loài cực kỳ quý hiếm trên thế giới. Ảnh: ABC Một lý do khác khiến túi Hermès bạch tạng có giá đắt đỏ là chỉ sản xuất 1-2 chiếc mỗi năm. Ảnh: CNBC Nhà bán lẻ túi xách Hermes khẳng định không thể tìm được hai chiếc túi giống nhau bởi mỗi nghệ nhân một năm chỉ làm một mẫu túi. Ảnh: Pin page Do số lượng ít ỏi, ngay cả ngôi sao hay người nổi tiếng tầm cỡ quốc tế cùng phải xếp hàng chờ đợi hàng năm để sở hữu một chiếc Birkin da cá sấu bạch tạng. Ảnh: Xupes Chưa hết, mỗi chiếc túi Hermès bạch tạng đều có bảo hiểm đi kèm. Ảnh: Getty

Trong phiên xét xử sáng 27/9, ngoài các tài sản như sổ tiết kiệm, bộ trang sức kim cương, bị cáo Trương Mỹ Lan muốn được xin lại 2 túi Hermes bạch tạng do một tỷ phú người Malaysia tặng. Bà Lan mong muốn xin lại 2 chiếc túi này vì đây là vật kỷ niệm, muốn giữ lại cho con cháu. Ảnh: Vietnamnet Túi Hermes bạch tạng (tên gọi Hermes Himalayan Crocodile Birkin) làm từ da cá sấu bị bạch tạng, được mệnh danh là chiếc túi xách đắt nhất thế giới. Ảnh: Sotheby's Theo giới thiệu, Hermes bạch tạng là dòng túi cực hiếm được "thèm muốn nhất thế giới”, không phải ai cũng có thể sở hữu. Ảnh: Vogue Một chiếc túi xách Hermes bạch tạng có thể lên tới 300.000 USD (hơn 7 tỷ đồng). Giá thấp nhất cũng khoảng 2,5 tỷ đồng. Ảnh: Vogue Với chiếc túi đắt nhất, toàn bộ phần khung được dát vàng trắng 18 carat. Khóa kéo chứa 68,4 gram vàng trắng 18 carat, nạm 40 viên kim cương trắng, tổng cộng 1,64 carat. Ảnh: Nice Bag Toàn bộ chiếc túi đều được làm bằng da cá sấu bạch tạng loài cực kỳ quý hiếm trên thế giới. Ảnh: ABC Một lý do khác khiến túi Hermès bạch tạng có giá đắt đỏ là chỉ sản xuất 1-2 chiếc mỗi năm. Ảnh: CNBC Nhà bán lẻ túi xách Hermes khẳng định không thể tìm được hai chiếc túi giống nhau bởi mỗi nghệ nhân một năm chỉ làm một mẫu túi. Ảnh: Pin page Do số lượng ít ỏi, ngay cả ngôi sao hay người nổi tiếng tầm cỡ quốc tế cùng phải xếp hàng chờ đợi hàng năm để sở hữu một chiếc Birkin da cá sấu bạch tạng. Ảnh: Xupes Chưa hết, mỗi chiếc túi Hermès bạch tạng đều có bảo hiểm đi kèm. Ảnh: Getty