Chi phí bảo vệ các tỷ phú công nghệ 'ngốn tiền' cỡ nào?

Jeff Bezos: 1,6 triệu USD

Là người giàu nhất hành tinh nhưng tỷ phú Jeff Bezos không chi nhiều tiền nhất cho an ninh cá nhân. Theo Forbes, số tiền Amazon chi để bảo vệ Bezos không thay đổi kể từ năm 2012, dù khối tài sản của ông đã tăng lên 113 tỷ USD.

Người phát ngôn của Amazon cho biết Jeff Bezos tự chi trả cho các biện pháp bảo vệ bản thân. Tháng 11/2018, Amazon cho lắp đặt tấm chống đạn tại văn phòng làm việc của Bezos với chi phí 180.000 USD. Chúng có thể chịu được nhiều phát bắn của súng trường.

Ảnh: Business Insider. Đầu năm nay, khi những tin nhắn nhạy cảm của Bezos gửi cho cựu phát thanh viên Lauren Sanchez bị rò rỉ, ông đã thuê Gavin de Becker làm giám đốc an ninh riêng để điều tra vụ việc này. Mark Zuckerberg: 20 triệu USD Chi phí để bảo vệ tỷ phú Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập, CEO của Facebook tăng vọt sau loạt bê bối của công ty trong năm 2018. Năm ngoái, Facebook đã chi 10 triệu USD để bảo vệ cho Zuckerberg, tăng 2,5 triệu USD so với năm trước đó. Ảnh: Business Insider. Ngoài ra, Zuckerberg còn nhận được một khoản "trợ cấp trước thuế" 10 triệu USD đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Facebook cho biết những phản ứng tiêu cực từ công chúng nhắm vào mạng xã hội này là một phần nguyên nhân khiến chi phí của an ninh dành cho Zuckerberg tăng cao. Bên ngoài căn nhà Mark Zuckerberg ở luôn có bảo vệ vũ trang túc trực. Sheryl Sandberg: 2,9 triệu USD Ảnh: Business Insider. Năm 2018, chi phí bảo vệ bà Sheryl Sandberg, giám đốc hoạt động của Facebook, tăng thêm 200.000 USD. Facebook đã chi triệu USD cho Sheryl Sandberg di chuyển bằng máy bay riêng.



Larry Ellison: 1,6 triệu USD

Mỗi năm, hãng phần mềm Oracle chi khoảng 1,6 triệu USD để bảo vệ người đồng sáng lập, Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc kỹ thuật Larry Ellison. Chi phí này bao gồm bao gồm các biện pháp an ninh tại tư gia của Larry Ellison ở California.

Tim Cook: 310.000 USD

Năm 2018, Apple đã chi 310.000 USD để bảo vệ CEO Tim Cook. Theo tiêu chuẩn của Thung lũng Silicon, đây là một khoản chi rất khiêm tốn, đặc biệt khi Apple thường xuyên có mặt trong nhóm các công ty giá trị nhất thế giới.

Dara Khosrowshahi: 2 triệu USD

Theo hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gần đây của Uber, chi phí bảo vệ mỗi năm cho CEO Dara Khosrowshahi khoảng 2 triệu USD, gần tương đương với tiền thưởng của ông.

Eric Schmidt: 296.353 USD

Trước khi từ chức chủ tịch của Google vào năm 2018, Eric Schmidt nhận được khoản chi phí an ninh gần 300.000 USD. Theo Forbes, hiện Schmidt sở hữu tài sản 13,2 tỷ USD.

Sundar Pichai: 1,2 triệu USD

Năm 2018, Google chi 1,2 triệu USD để đảm bảo an toàn cho CEO Sundar Pichai, gần gấp đôi so với mức 680.000 USD của năm trước đó. Ba tháng sau vụ xả súng vào trụ sở của YouTube ở San Bruno khiến 3 nhân viên thiệt mạng, "Chương trình an ninh toàn diện" mới dành cho Pichai với mức chi phí tăng thêm đã được duyệt vào tháng 7/2018.