Chỉ 30m2, nhà trong hẻm nhỏ ở Sài Gòn vẫn “gây sốt“

Nằm trên khu đất 32m2 ở trung tâm quận 1 (TP HCM), ngôi nhà có diện tích xây dựng vỏn vẹn chỉ còn 26m2 nhưng phải đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng. Căn nhà vừa là tổ ấm của ba người vừa là tiệm may của em gái gia chủ nên mục tiêu của các kiến trúc sư là tối ưu hóa diện tích, đảm bảo riêng tư cho mỗi thành viên nhưng vẫn tạo được sự gắn kết. Để tạo sự mềm mại cho nhà phố và con hẻm nhỏ, kiến trúc sư thiết kế những ô cửa sổ hình tròn và bán nguyệt. Khi mở, hai cánh cửa sổ tầng ba tạo hình giống trái tim, khiến công trình mang biệt danh "ngôi nhà có hình trái tim". Tầng 1 là tiệm may đồ, phía trước có khoảng sân nhỏ để đỗ xe. Tầng 2 được thiết kế lùi vào so với các tầng trên, khiến người đứng dưới sảnh tầng một có cảm giác không gian cao, thoáng hơn thực tế. Không gian sinh hoạt chung được bố trí trên tầng 3. Phòng khách, bếp và bàn ăn thông nhau. Cầu thang được ví như một con đường theo phương đứng, nép về phía sau nhà nhằm ưu tiên diện tích cho không gian sinh hoạt. Cầu thang chữ U dị biến dần chuyển dần thành cầu thang tròn. Điểm cuối cùng để chạm tới ánh sáng tự nhiên ở cuối con đường là một cửa sổ mái kính hình bán nguyệt với đầy ánh sáng tự nhiên. Nguồn ảnh: Quang Trần Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

