Cây cảnh Tết chiều 30, bán rẻ như cho... khách vẫn không buồn "ngó"

Ngày 30 tết đường phố Hà Nội đã vắng hơn trước rất nhiều, chỉ có các phố bán quất, đào là đông đúc. Nhiều chủ buôn đang đứng bán quất trên phố Lạc Long Quân cho biết, ở đây từ 10 ngày nay nhưng đến 30 Tết vẫn còn 60% số gốc quất chưa có người mua dù giá rẻ bằng một nửa năm ngoái. Một người bán quất cảnh trên phố Hoàng Hoa Thám đang cố thuyết phục khách mua giúp những cây quất rất đẹp nhưng chỉ có giá vài trăm ngàn. Các tiểu thương buôn hoa cho biết, do COVID-19 nên giá cây cảnh Tết rẻ, người đi xem thì có nhưng quá ít người mua Thậm chí, nhiều tiểu thương còn cố vớt vát hái nốt quất để vứt cây. Nhiều chủ buôn đang cố gắng bán những cành đào cuối cùng từ bãi đào Nhật Tân của gia đình. Hai cô cho biết do năm nay Tết ấm, đào bung nở sớm và giá rất rẻ. Một mớ đào dăm chỉ có giá 20.000 đồng, còn một cành đào to cô Hồi bán 300.000 đồng nhưng cũng không ai mua Hôm nay 30 Tết, nhiều người cố gắng bán hết chỗ đào, quất để về nhà để cúng ông bà tổ tiên. Hàng trăm cành đào, quất không bán được đã bị chủ nhân bỏ đống trên đường đê Âu Cơ. Những chậu đào, quất không được bán hết đa phần cũng sẽ bị bỏ lại trên phố. Một người bán quất trên phố Lạc Long Quân - cho biết: "Không bán được thì phải bỏ lại chứ tiền đâu mà thuê xe chở quất về lại vườn. Giá mà chủ vườn nhận lại quất, đào ế cũng rẻ như bèo".

