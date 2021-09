Cắt tóc vỉa hè nườm nượp, khách xếp hàng chờ tới lượt từ sáng sớm

Sáng nay (21/9), hàng loạt tiệm cắt tóc vỉa hè đã mở cửa hoạt động trở lại sau 2 tháng phải nghỉ dịch COVID-19. Ngay khi mở cửa trở lại, các tiệm cắt tóc vỉa hè đã đông nườm nượp khách. Tại các điểm cắt tóc vỉa hè như phố Thái Thịnh, Hoàng Hoa Thám, Tô Hiệu… từ sáng sớm đã có người tới chờ cắt tóc. Theo quan sát của PV báo Tri thức và Cuộc sống, các cửa hàng cắt tóc sang chảnh cũng mở cửa nhưng chưa đông khách. Nguyên nhân do xu hướng người dân ngại vào salon tóc máy lạnh, thích những nơi thoáng đãng, ít tiếp xúc người lạ hơn. Anh Tiến - chủ cửa hàng cắt tóc trên phố Tô Hiệu (Cầu Giấy) cho biết khách quen gọi điện rất nhiều nhưng anh không dám nhận, ai đến trước thì cắt trước. Trên đường Ngọc Hà (Ba Đình), nhiều cửa hàng cắt tóc nam đã mở cửa trở lại. Những cửa hàng này đều phải thực hiện quy định phòng chống dịch COVID-19 khi mở cửa. Do thời tiết mát mẻ nên các cửa hàng cũng không bật máy lạnh, mở cửa để khách ngồi chờ trong môi trường thoáng. Phố Thái Thịnh (quận Đống Đa) là một trong những điểm cắt tóc vỉa hè đông khách nhất Hà Nội do nằm ở khu trung tâm lại toàn cửa hàng có thời gian hoạt động tới hàng chục năm. Cùng với cắt tóc, gội đầu nhiều hoạt động kinh doanh khác của Hà Nội cũng được mở lại. Theo văn bản hướng dẫn mới nhất, Hà Nội sẽ không phân 3 vùng mà chỉ tập trung khoanh điểm vùng có dịch để mở dần lại mọi hoạt động.

