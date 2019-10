Cảnh tan hoang, đổ nát tại các nhà hàng Món Huế, Phở Ông Hùng ở Hà Nội

Vừa qua, thông tin ông chủ chuỗi nhà hàng Món Huế - Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam bị tố nợ tiền các nhà cung cấp nguyên liệu và tiền lương của nhân viên đang gây xôn xao dư luận. Trong tâm điểm tố cáo thì hàng loạt cửa hàng Món Huế ở Hà Nội hiện nay đều đã "cửa đóng then cài", thậm chí, nhiều điểm đã thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng và có doanh nghiệp khác thuê lại vị trí này để kinh doanh. Hình ảnh nhà hàng Món Huế nằm trên phố Trần Duy Hưng được cho là đã đóng cửa được khoảng 1 tháng. Trao đổi với một số cơ quan truyền thông bà Nga, chủ nhà số 67 Trần Duy Hưng, xác nhận việc Món Huế bỏ dở hợp đồng thuê mặt bằng. Bà cho biết giá thuê hiện tại là 6.500 USD/tháng (tương đương 150 triệu đồng/tháng). Tính ra, Món Huế chịu mất 450 triệu đồng tiền thuê mặt bằng đã đóng trước. Tương tự, một chi nhánh Món Huế khác trên phố Thái Hà cũng "đóng cửa cài then". Một nhân viên bảo vệ cửa hàng ngay cạnh cho biết, cách đây khoảng 3 hôm, xuất hiện 3-4 người được cho là đến chi nhánh Món Huế này đòi tiền nợ. Tuy nhiên khi đến nơi cửa hàng đã dọn đi nên họ đành tay không ra về. Đồ đạc bên trong nhà hàng Món Huế trên phố Thái Hà đều đã được dọn dẹp sạch. Trong khi đó, chi nhánh Món Huế trên phố Xã Đàn cũng đóng cửa im lìm. Biển hiệu và một số quảng cáo dán bên ngoài Món Huế 65 Xã Đàn vẫn chưa được gỡ bỏ. Bên trong thì hoang lạnh, đổ nát. Cũng giống như các chi nhánh còn lại, nhà hàng Món Huế tại xã Đàn cũng đã dọn dẹp và di chuyển hết đồ đạc bên trong đi. Chi nhánh nhà hàng Món Huế trên phố Huỳnh Thúc Kháng cũng đã đóng cửa. Bên trong xuất hiện một vài công nhân đang cải tạo, sửa chữa lại mặt bằng để cho đơn vị khác thuê kinh doanh. Cảnh vật liệu xây dựng chất đống ngổn ngang bên trong nhà hàng Món Huế trên phố Huỳnh Thúc Kháng. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng trên trần nhà, biển hiệu, quảng cáo bên trong đã được tháo dỡ. Các biển hiệu bên ngoài cũng nhanh chóng được tháo dỡ. Cùng thuộc sở hữu của công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam như Món Huế, Phở Ông Hùng trên đường Nguyễn Khánh Toàn cũng dừng hoạt động. Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam là doanh nghiệp chuyên về chuỗi nhà hàng với các thương hiệu như Món Huế, Phở Hùng, Cơm Thố Cháy, Iki Sushi, House of Phở và Great Bánh Mì. Trong đó 3 thương hiệu chính gồm Món Huế (ẩm thực Huế, miền Trung), phở ông Hùng (miền Bắc) và Cơm Express (miền Nam). Món Huế được cho là phát triển "thần tốc", khi đến năm 2019 đã cán mốc 90 nhà hàng. Phở Ông Hùng "đóng cửa cài then".

