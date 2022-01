Cành cây lạ xưa bỏ đi, nay thành hàng hiếm... giá chát

Trước kia, người Việt chỉ thường mua cành đào, cành mai...về chơi Tết. Những cành mận rừng hay lê rừng... chẳng mấy ai quan tâm. Thế nhưng, mấy năm gần đây, nhiều cành cây này lại trở thành mặt hàng hot được chị em Hà thành săn lùng để trang trí trong ngày Tết. Khi mới mua về, những cành mận rừng mốc meo tưởng như củi khô. Tuy nhiên, sau khoảng vài tuần, cành mận trổ oa trắng cả một góc nhà. Giá cành mận rừng tùy theo kích thước. Cành nhỏ giá khoảng hơn 100.000 - 250.000 đồng, cành to dáng đẹp giá lên tới 500.000 - 1 triệu đồng. Thị trường hoa Tết năm nay còn có sự xuất hiện của những cành đào chuông mới lạ. Đào chuông có 2 loại chuông trắng và chuông hồng. Mỗi một nụ đào chuông sẽ nở ra số lẻ từ 3-5-7-9 bông. Mỗi bông là một chiếc chuông xinh xắn. Giá mỗi cành đào chuông dao động từ vài trăm đến hơn 1 triệu đồng. Mỗi cành cao từ 2 mét trở lên. Một loại cành cây mới xuất hiện trên thị trường hoa năm nay nữa là cành lồng đèn. Lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội, cành lồng đèn thu hút sự chú ý của chị em bởi từng chùm quả sai trĩu, lấp ló ‘khoe’ mình trong tán lá xanh... Mỗi set đèn lồng đèn được bán trên thị trường với mức giá từ 180.000 – 230.000 đồng. Những cành quả me rừng tươi rói giá từ 99.000 - 180.000 đồng/set (3-5 cành) cũng là mặt hàng lạ gây sốt thị trường. Giống nhiều nhiều loại cành quả đang được các chị em mua cắm, cắm cành quả me rừng vừa giúp trang trí nhà, vừa có thể sử dụng quả khi chơi xong. Nguồn ảnh: Facebook Video: Thăm vườn cây cảnh bạc triệu trâu cõng quất bonsai ở Hà Nội.Nguồn: Vietnamet

