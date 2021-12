Những loại cành quả lạ gây sốt thị trường năm 2021

Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường hoa năm nay, cành lồng đèn thu hút chị em bởi màu sắc của những quả lồng đèn rất trẻ trung, nữ tính. Ảnh: Infonet Từng chùm quả lồng đèn rủ mình yểu điệu khiến chị em mê mẩn. Ảnh: Baodautu Lồng đèn được nhập về từ Trung Quốc và được bán theo sét khoảng 3 cành, mỗi cành dài khoảng 1m. Ảnh: Baodautu Mỗi set lồng đèn có giá từ 180.000-230.000 đồng. Ảnh: Infonet Cành quả me rừng hay còn gọi mắc kham vô cùng lạ mắt cũng được nhiều chị em mua về cắm chơi. Ảnh: Infonet Cành quả me rừng hay còn gọi mắc kham vô cùng lạ mắt cũng được nhiều chị em mua về cắm chơi. Ảnh: Infonet Một số chủ cửa hàng cho biết, cành me rừng hoang dại thu hút nhiều chị em đặt mua. Nhiều lần hàng về không kịp trả cho khách. Ảnh: Facebook Hoa bạch đàn đã xuất hiện từ 1-2 năm trước, nhưng đến năm nay thì mới thấy nhiều người tìm mua và “làm mưa làm gió” trên thị trường. Ảnh: Dân Việt Cành bạch đàn (hay còn gọi cành ô mai) được chị em chuộng mua vì màu xanh bạc độc đáo và những bông hoa trắng muốt như tuyết mùa đông. Ảnh: Dân trí Mỗi bó cành bạch đàn gồm 4-6 cành, dài khoảng 50-60cm được bán từ 100.000 - 130.000 đồng/bó. Ảnh: Dân Việt Mỗi bó cành bạch đàn gồm 4-6 cành, dài khoảng 50-60cm được bán từ 100.000 - 130.000 đồng/bó. Ảnh: Dân Việt Video: Mặt bằng bán cây cảnh Tết: Có tiền cũng khó thuê. Nguồn: VTV24

