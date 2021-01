Căn phòng trầm hương trị giá cả trăm tỷ của Hoài Linh

Là người nổi tiếng nhưng NSƯT Hoài Linh sống giản dị và ít phô trương. Anh tâm huyết với việc xây nhà thờ Tổ và miệt mài nhiều năm sưu tầm trầm hương. Ảnh: Dân Việt. Nghệ sĩ Hoài Linh có căn phòng chứa đầy trầm hương quý hiếm được ước tính giá gần trăm tỷ đồng. Ảnh: cắt clip. Trong một lần đến thăm nhà, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã được Hoài Linh dẫn lên căn phòng khá rộng, trong đó trưng bày rất nhiều trầm hương quý đã được tạc nghệ thuật thành những bức tượng, non bộ và linh thú. Ảnh: cắt clip. Theo tiết lộ của Hoài Linh, các loại gỗ và vật dụng trong căn phòng đều là gỗ trầm hương, Kỳ Nam. Ảnh: cắt clip. Đây là căn phòng được nam nghệ sĩ tâm huyết dành nhiều năm để sưu tầm, chọn lựa. Ảnh: cắt clip. Nghệ sĩ Hoài Linh còn dẫn Mr Đàm tới một chiếc tủ kính đang trưng bày rất nhiều chiếc vòng làm từ trầm hương và lấy trong tủ ra một chiếc vòng Kỳ Nam có giá lên tới 2,2 tỷ cho đàn em xem. Ảnh: cắt clip. Trầm hương là phần gỗ của cây dó bầu bị nhiễm dầu, có đặc điểm tỏa mùi thơm đặc biệt lúc đốt hoặc chưa đốt. Ảnh: cắt clip. Kỳ nam là vị thuốc rất quý hiếm do gỗ thân già mục của cây dó bầu chuyển hóa mà thành và được cho là quý hiếm hơn trầm hương một bậc. Ảnh: cắt clip. Do đó, khối trầm hương, kỳ nam mà NSƯT Hoài Linh sở hữu được cho là có giá trị "khủng". Ảnh: cắt clip. Video: TP. Hồ Chí Minh chậm phân loại biệt thự cổ. Nguồn: VTV24

