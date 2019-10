Cận cảnh khu chung cư Era Town bị ngân hàng phát mãi 27 căn hộ để thu hồi nợ

Khu chung cư Era Town tại quận 7, TP.HCM là dự án do CTCP Đức Khải làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 4.800 tỷ đồng. Khu chung cư này có hơn 3.000 căn hộ, bắt đầu bàn giao, hoạt động từ năm 2013. Vừa qua, ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định (BIDV) có thông báo phát mãi tài sản là 27 căn hộ tại khu chung cư này nhằm thu hồi nợ. The Era Town Đức Khải có 9 block (A1,A2, A3, A4, A5, B1,B2,B3,B4) với hơn 3.000 căn hộ. Trong đó khu A có diện tích 50.026,3 m2, gồm 5 block cao từ 28 đến 30 tầng, khu A có 1.768 căn hộ. Khu B có 4 block được xây từ 20 đến 27 tầng, toàn bộ có 1.268 căn hộ, xây dựng trên tổng diện tích 21.570 m2. Khu chung cư này nằm cách trung tâm quận 1 gần 30 phút đi xe máy. Đi từ quận 7 có thể rẽ vào đường Nguyễn Lương Bằng, sau đó đi hết đường D1 nối dài sẽ tới ngay khu chung cư The Era Town.



Khu vực này kết nối trực tiếp với khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cách Phú Mỹ Hưng khoảng 1km.

Hiện tại, ngân hàng BIDV phát mãi 27 căn hộ tại khu chung cư này, trong đó tại khu A sẽ bán 12 căn hộ ở block A2; 2 căn thuộc block A3; 4 căn ở block A4; 3 căn ở block A5.



Đây là khu chung cư tích hợp, ngay trong khuôn viên có nhà trẻ, trường tiểu học, trường trung học.

Xung quanh chung cư được bao bộc bởi thảm thực vật xanh, được bao quanh 3 phía bởi rạch Đĩa. Bên trong khu chung cư sẽ có trạm xe buýt vào đón học sinh tận nơi. Không gian xanh được các công nhân chăm sóc thường xuyên. Bên dưới khu A là Trung tâm thương mại Era Center. Tuy nhiên, khu chung cư này chưa nhiều cư dân nên việc buôn án không được thuận lợi. Mỗi căn hộ tại The Era Town có diện tích từ 135 - 368 m2, giá bán khởi điểm từ 2,1 - 5,5 tỷ đồng/căn. Bãi đậu xe ngay phía trước khuôn viên. Tại khu B, có 6 căn hộ được BIDV rao bán nằm tại block B2. Hiện tại, BIDV sẽ lựa chọn người mua theo nguyên tắc người trả giá chào mua cao nhất. Trường hợp có nhiều hồ sơ có giá chào mua ngang nhau, sẽ chọn người mua nộp hồ sơ sớm nhất. BIDV chi nhánh Gia Định cam kết hỗ trợ cho vay tối đa 60% giá khởi điểm của căn hộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thời hạn nhận hồ sơ mua chậm nhất đến ngày 30/10. Đơn vị mua tài sản phải mở tài khoản thanh toán tại BIDV chi nhánh Gia Định và ký quỹ tối thiểu 10% giá khởi điểm tài sản đề nghị mua để bảo đảm cho việc giao dịch. Khu A của The Era Towm Đức Khải có 5 Block. Khu B có 4 Block.

