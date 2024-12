Cận cảnh dự án Ruby Riverside làm sụt đường bị phạt 180 triệu

Dự án nhà ở cao tầng tại ô đất CT8 (tên thương mại Ruby Riverside) thuộc phường Phúc Đồng, quận Long Biên (TP Hà Nội), do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nhà Thăng Long - Việt Nam làm chủ đầu tư, xây dựng, khu đất có diện tích hơn 12.800m2. Dự án được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép hồi tháng 7/2024 với quy mô 21 tầng nổi + 4 tầng hầm. Đơn vị thi công là Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Ruby Land. Vào chiều ngày 25/11/2024, trong quá trình thi công dự án Ruby Riverside đã làm sụt lún tại tuyến phố Mai Phúc (Long Biên, Hà Nội). Cụ thể, hạng mục vách hầm bê tông cốt thép bị bung văng chống, gây gãy tường tầng hầm, gây sạt lở, lún nứt vỉa hè, nứt gãy mặt đường bê tông asphalt tuyến đường Mai Phúc với chiều dài khoảng 50m. Nhận được thông tin, UBND quận Long Biên đã chỉ đạo UBND phường Phúc Đồng và các ngành liên quan lực lượng quản lý trật tự xây dựng, công an, trật tự đô thị kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm và lập rào chắn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông khu vực xung quanh công trình. UBND quận Long Biên sau đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đối với chủ đầu tư với mức tiền xử phạt 180 triệu đồng. Lý do là chủ đầu tư đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính như tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nút hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận hoặc gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác. Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống trong sáng 3/12, đơn vị thi công dự án Ruby Riverside mới đổ cát vào khu vực đoạn đường phố Mai Phúc bị sụt lún, hư hỏng. Cùng với đó là một lượng lớn dầm thép được tập kết ở đây. Trao đổi với PV, ông Hoàng Anh Đức - đại diện đơn vị thi công (Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Ruby Land) cho biết, dự kiến một hai hôm tới đơn vị bắt đầu sửa chữa lại đoạn đường gặp sự cố để hoàn trả sớm nhất. Về việc này, thông tin thêm với PV, Chủ tịch UBND phường Phúc Đồng Đinh Xuân Hùng, cho biết UBND quận Long Biên đã giao cho phòng Quản lý đô thị quận chủ trì, toàn bộ hồ sơ phường cũng đã cung cấp cho phòng. Theo quan sát của PV, dự án Ruby Riverside đang thi công phần tầng hầm. Trong sáng 3/12, các công nhân cùng máy móc bên trong công trường dự án vẫn đang thi công các hạng mục. Dự án chung cư Ruby Riverside nằm tại ô đất CT8 tiếp giáp đường Nguyễn Lam và phố Mai Phúc thuộc phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Một mặt của dự án Ruby Riverside sát ngay nghĩa trang Mai Phúc. Nghĩa trang Mai Phúc nằm cạnh dự án Ruby Riverside của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nhà Thăng Long - Việt Nam.

