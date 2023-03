Cận cảnh căn penthouse của HLV Park Hang Seo tại Việt Nam

Trước khi rời Việt Nam một ngày, HLV Park Hang Seo dành thời gian tham gia chương trình Master in The House cùng một số nghệ sĩ gồm Doyoung (NCT), BamBam, Yang Se Hyung...Ảnh chụp màn hình Trong tập phát sóng ngày 27/2, các thành viên tới thăm căn hộ riêng của ông Park nằm trên tòa chung cư cao cấp ở Hà Nội. Ảnh chụp màn hình Căn hộ của ông Park Hang Seo khá đơn giản. Đồ vật trang trí trong nhà chủ yếu là các món quà lưu niệm trong suốt hơn 5 năm sống và làm việc tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình Phòng khách là khu vực trưng bày của HLV Park Hang Seo. Ông đặt nhiều huy chương, huân chương danh giá mà nhà nước Việt Nam trao tặng. Ảnh chụp màn hình Căn nhà của thầy Park trang trí nhiều vật dụng được người hâm mộ tặng. Ảnh chụp màn hình Trước đó, kể từ khi sang Việt Nam làm việc cuối năm 2017, ông Park và vợ được VFF bố trí nằm trong Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: SBS Trong nhà bài trí đơn giản, có nhiều món quà đáng yêu từ người hâm mộ. Ảnh: SBS Sau thành công cùng U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á 2018 cũng như giành chức vô địch AFF Cup 2018 cùng đội tuyển Việt Nam, ông Park từng được các doanh nghiệp tặng căn hộ riêng ở Đà Nẵng và Hà Nội. Ảnh: Nhadautu Tuy nhiên, do đặc thù công việc mà thầy Park đã không ở các căn hộ riêng đó. Ảnh: NhadautuVTV ĐẶC BIỆT: Nốt trầm trong sự nghiệp của HLV Park Hang-seo. Nguồn: VTV24

