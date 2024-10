Cận cảnh biệt thự 1.000 m2 sang trọng của Hoa hậu Giáng My

Mới đây, Hoa hậu Giáng My tổ chức buổi tiệc riêng tư, ấm cúng tại nhà, mừng tuổi mới 6 người bạn thân cùng sinh vào tháng 10. Qua đó hé lộ một vài góc trong không gian sống của người đẹp. Ảnh: FB Giang My Nguyen Hoa hậu Giáng My hiện sống trong biệt thự có diện tích sử dụng hơn 1.000 m2 ở khu Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TP HCM. Ảnh: FB Giang My Nguyen Phòng khách trong biệt thự của Hoa hậu Giáng My rộng rãi, với sức chứa khoảng 200 người. Ảnh: FB Giang My Nguyen Đây là nơi người đẹp thường tổ chức tiệc vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật, mời bạn bè là doanh nhân, nghệ sĩ tới chơi. Ảnh: FB Giang My Nguyen Căn biệt thự do chính Giáng My lên ý tưởng xây dựng từ A-Z. Ảnh: FB Giang My Nguyen Biệt thự được người đẹp trang hoàng theo phong cách châu Âu, gồm 4 tầng lầu. Ảnh: FB Giang My Nguyen Trong nhà, Giáng My trồng nhiều hoa trái như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ. Ảnh: FB Giang My Nguyen Thanh long cho trái to. Ảnh: FB Giang My Nguyen Giàn mướp sai trĩu quả. Ảnh: FB Giang My Nguyen Một góc ban công được Giáng My sắp xếp như quán cà phê với view thành phố tuyệt đẹp. Ảnh: FB Giang My Nguyen Khi hoàng hôn buông, Giáng My được ngắm trọn cảnh bình yên và lãng mạn tại nhà. Ảnh: FB Giang My Nguyen Không gian bên ngoài với hồ cá. Ảnh: FB Giang My NguyenBiệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?

