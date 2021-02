Cách trang trí nhà chuẩn phong thủy cho người tuổi Sửu

Theo ngũ hành tương khắc thì Mộc khắc Thổ, nên khi trang trí nhà người tuổi Sửu cần tránh các màu của hành mộc là màu xanh lá cây. Với phòng khách - nơi trung tâm của gia đình, gia chủ tuổi Sửu nên sử dụng gam màu chủ đạo là màu vàng. Trong phòng khách không nên đặt vật phản quang bởi phòng khách là nơi hội tụ nếu đặt vật phản quan sẽ làm tán khí. Bếp nấu cũng là khu vực rất quan trọng. Hướng bếp nên đặt ở hướng xấu, và nhìn về hướng tốt. Tranh treo tường cũng được rất nhiều gia đình sử dụng trong việc trang trí nhà. Với người tuổi Sửu nên chọn các tranh phong cảnh mùa xuân, mùa thu, cây xanh cổ thụ để gặp may mắn. Nếu muốn trang trí nhà bằng vật phẩm phong thủy, gia chủ tuổi Sửu nên dùng vật phẩm hình con trâu. Ngoài ra, tuổi Sửu rất hợp với tuổi Tỵ và Dậu. Do đó, gia chủ có thể trưng bày các đồ vật có hình ảnh của của gà và rắn trong các không gian nhà. Việc sử dụng cây cảnh là một cách trang trí nội thất hiệu quả, đưa thiên nhiên vào không gian sống. Với người tuổi Sửu, loài cây phong thủy thích hợp nhất là dứa cảnh nến (còn gọi là phong lộc hoa). Cây phong lộc hoa sẽ đem lại may mắn, tài lộc cho người tuổi Sửu. Vị trí đặt chậu cây thích hợp nhất là trong phòng khách, trên bàn làm phía tay trái theo hướng ngồi. Ngoài ra, người tuổi Sửu còn hợp với hoa trạng nguyên, hoa đồng tiền, hoa phong lan...Nguồn ảnh: Internet

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo! Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

