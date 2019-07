Vợ trang trí nhà độc khiến chồng suýt ngất khi đi công tác về

Cư dân mạng Trung Quốc hiện đang tỏ ra vô cùng thích thú và không ngừng chia sẻ câu chuyện thú vị của một cặp vợ chồng trẻ cùng với căn nhà đáng yêu của họ. Cặp vợ chồng trẻ mới cưới sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ nhưng khá sang trọng, hiện đại. Trong lúc người chồng đi công tác xa 3 tháng, vợ anh đã cải tạo toàn bộ căn nhà của hai vợ chồng thành một thế giới hoạt hình tràn ngập màu hồng và hình ảnh chú mèo Hello Kitty đáng yêu. Chú mèo Hello Kitty ngộ nghĩnh và dễ thương là nhân vật hoạt hình được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là những cô gái trẻ trên thế giới và người vợ trong câu chuyện này là một trong số đó. Được biết, cô gái này “hâm mộ” chú mèo Hello Kitty từ nhỏ và luôn mơ ước có một căn nhà với toàn bộ vật dụng được trang trí bằng hình ảnh chú mèo xinh xắn này. Không ngờ rằng, cô gái đã tranh thủ lúc chồng đi vắng, “biến” căn nhà nhỏ thành vương quốc Hello Kitty vô cùng đẹp khiến ai cũng phải “trầm trồ” khen ngợi. Toàn bộ ngôi nhà nhỏ mang gam màu hồng chủ đạo, từ đậm đến nhạt, từ họa tiết đơn giản đến kẻ sọc,… Người vợ trẻ bắt đầu cải tạo căn nhà bằng việc “khoét” bức tường dẫn vào phòng khách thành hình chú mèo Hello Kitty hết sức độc đáo. Chiếc cửa này không chỉ làm điểm nhấn cho ngôi nhà mà còn khiến không gian sống của hai vợ chồng lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Không gian phòng khách không quá rộng nhưng đủ để đặt bộ ghế salon hồng nổi bật, nơi hai vợ chồng cùng nhau ngồi xem tivi hay trò chuyện. Đèn chùm màu hồng sang trọng, kết hợp với những chi tiết trang trí nhỏ nhưng tinh tế như khung ảnh treo tường, giấy dán tường họa tiết nhí,… tạo cảm giác hài hòa nhưng vô cùng sinh động. Khu bếp nhỏ nhắn với đồ làm bếp từ cơ bản đến các vật dụng nhỏ nhất như chiếc thùng rác cũng được lựa chọn màu hồng theo ý thích của cô chủ và được sắp xếp rất gọn gàng, kế bên là bộ bàn ăn hồng phấn xinh xắn đủ chỗ cho hai vợ chồng. Phòng ngủ mới thực sự “chiếm trọn” trái tim của bất cứ ai, bước vào mà cứ ngỡ như phòng dành cho công chúa trong truyện cổ tích. Giường ngủ thiết kế tròn khác lạ, toàn bộ gối, chăn hay rèm phòng ngủ đều được đổi hết sang màu hồng lãng mạn hoặc có hình ảnh của chú mèo Hello Kitty. Ngạc nhiên và đặc biệt hơn cả phải kể đến nhà vệ sinh của căn nhà. Từng viên gạch đến những tấm thảm, rèm cửa và các chi tiết nhỏ nhặt khác, tất cả đều khiến người ta nhận ra tình yêu mãnh liệt của người vợ trẻ đối với Hello Kitty.

