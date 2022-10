“Bóc giá” thực đơn đám cưới thượng lưu của Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang

Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang đã diễn ra tại một khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội vào chiều 23/10. Ngoài không gian tiệc cưới ngập hoa tươi như vườn cổ tích, đám cưới của cặp đôi còn thu hút sự chú ý bởi thực đơn "chuẩn thượng lưu". Ảnh: FB Do Vinh Quang Menu tiệc cưới của Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang toàn món sơn hào hải vị, với nguyên liệu là những món đắt tiền đến từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Báo giao thông Theo đó, khai vị gồm súp tổ yến và thịt cua bể. Súp tổ yến là cao lương mỹ vị tại châu Á có giá hàng triệu đồng một bát do nguồn cung trong tự nhiên không đủ cầu. Ảnh: Sieuthisam Thực đơn tiệc cưới còn có tôm hùm Nha Trang bỏ lò phô mai comte. Tôm hùm Nha Trang là đặc sản nổi tiếng với giá bán từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/kg với loại tôm hùm to (600 - 1kg). Ảnh: Vntrip Tôm hùm Nha Trang loại nhỏ hơn giá dao động từ 500.000 - 700.000 đồng/kg. Ảnh: Internet Ngoài ra còn có hải sâm hầm gân nai. Trong đó, hải sâm đặc sản quý hiếm có giá từ 600.000 - 1,7 triệu đồng/kg (loại tươi) và 2,5 - 3 triệu đồng/kg với hải sâm khô. Còn gân nai khô giá từ 1,2 triệu đồng/kg. Ảnh: Vinpearl Tiếp theo là cá hồi Na Uy áp chảo xốt chanh leo. Cá hồi tươi Na Uy nguyên con thường có giá từ 500.000 - 600.000 đồng/kg. Ảnh: NgonAZ Thăn bò Fuji đắt đỏ hơn 500.000 đồng/kg cũng góp mặt trong thực đơn tiệc cưới của Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang. Ảnh: Mamnha Trong đám cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh còn có sự xuất hiện của dàn siêu xe đắt tiền, chật kín cả một con phố. Ảnh: Sáotar Đáng chú ý, chú rể Đỗ Vinh Quang ngồi xe Rolls-Royce Phantom 81 tỷ của bố rước Mỹ Linh về làm dâu. Ảnh: Ngoisao Xem video "Bà Phạm Kim Dung tặng quà cưới cho Đỗ Mỹ Linh". Nguồn Sen Vàng

