Bóc giá 5 loại cá tiến vua nổi tiếng Việt Nam, nghe giá tiền mà "choáng"

Do thịt cá trắng, quánh và thơm ngọt hơn bất cứ loài cá nào của vùng sông nước mà cá Anh Vũ là một trong những đặc sản tiến vua thời xưa. Ảnh: Báo Đà nẵng. Loài cá tiến vua này quý hiếm, chỉ ăn rêu tảo và sống ở nước trong, trong những hang đá sâu và khi nước lạnh thì chúng mới mò ra tìm mồi. Vì vậy, việc “săn” được chúng là rất khó. Ảnh: Dân Việt. Hiện, cá Anh Vũ trong tự nhiên rất hiếm một con cá đánh bắt tự nhiên có thể được trả giá lên tới cả chục triệu đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet Tại Việt Nam, cá Anh Vũ đã được nuôi thành công nhưng vẫn rất đắt, khoảng 700.000-1 triệu đồng/kg vì việc nuôi rất kỳ công, tốn kém và phải mất trên 2 năm thì cá mới đạt đủ trọng lượng để có thể làm thịt. Ảnh: Vietnamnet. Cũng như cá Anh Vũ, cá dầm xanh là loài cá quý hiếm, được coi là đặc sản cao cấp dâng vua. Anh: Nhahangdenhat. Cá dầm xanh thuộc họ cá chép xuất hiện nhiều tại các sông ngòi ở các tỉnh miền núi phía Bắc và rải rác tại khu vực Bắc Trung Bộ và di cư theo mùa. Đặc biệt, cá có ruột rất dài, gấp 10 lần chiều dài của thân. Ảnh: Dân Việt. Do thịt chắc, thơm ngon, không có mùi tanh nên cá dầm xanh có giá thành khá cao so với những loại cá thông thường, trung bình khoảng 850.000 đồng/kg. Ảnh: Internet Cá chiên nổi tiếng nhờ bộ lòng to, dày như dạ dày lợn, giòn sần sật, là đặc sản dùng để dâng lên các bậc vua chúa. Để bắt được cá, ngư dân thường lặn xuống sâu dưới sông để quây lưới bắt cá. Ảnh: Dân Việt. Do khó đánh bắt nên giá cá chiên rất đắt. Cá càng to thì giá trị càng lớn. Có những con có giá trị lên tới hàng chục triệu đồng. Ảnh: Dân Việt. Xưa kia, cá lăng trở thành đặc sản tiến vua bởi mùi vị thơm ngon đặc trưng, ít xương dăm, giàu chất dinh dưỡng. Ảnh: Internet Trung bình, cá lăng có giá dao động từ 120.000 – 700.000 đồng/kg tùy chủng loại. Ảnh: Internet Cá bỗng vốn được mệnh danh là một trong số 5 loài “cá vua” của người Tây Bắc. Thức ăn chủ yếu của loài cá này là rong rêu, vì vậy cá càng lâu năm thì thịt càng thơm ngon. Ảnh: Dân Việt. Cá bỗng chậm lớn nên sản lượng nuôi trồng không nhiều, cá bỗng tự nhiên lại càng hiếm hoi. Giá cá bỗng hiện dao động từ 750.000 đến cả triệu đồng/kg. Ảnh: Dân Việt. Video: Thả cá KOI và cá chép Tam Dương xuống sông Tô Lịch và Hồ Tây. Nguồn: HANOITV

