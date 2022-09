Tận mục siêu cây 120 tỷ đại gia bán chỉ để “vợ vui“

Là một người có tiếng trong giới cây cảnh, ông Trần Hùng Liệt (quê An Giang, chủ vườn kiểng Út Bầu) từng gây xôn xao với cây lộc vừng bonsai được định giá lên tới 120 tỷ đồng. Ảnh: VNN Vườn kiểng của ông Liệt có nhiều cây cảnh giá trị nhưng có thể ông sẽ bán 1 cây trong vườn nhà chứ không bán cả vì đây là thú chơi, đam mê của riêng ông. Ông chia sẻ: "Tôi chỉ cần bán 1 cây cho vợ tôi vui thôi, tiền nhiều mà làm gì". Ảnh: Dân Việt Theo giới thiệu, lộc vừng bonsai có tuổi đời hơn 100 năm, gồm 1 thân chính, uốn sửa theo kiểu dáng cây kiểng cổ thụ. Ảnh: Dân Việt Trong đó, hoành gốc trên 4m, chiều cao 7m, đường kính tán trên 6m. Ảnh: Dân Việt Do được tạo dáng bonsai cực đẹp nên gốc cây lộc vừng được đính giá cao ngất ngưởng. Ảnh: Dân Việt Không ít người cho rằng, cây lộc vừng bonsai xứng đáng với mức giá đó bởi vừa có bề ngoài bề thế, vừa có giá trị tuổi đời lại lập kỉ lục Guinness. Ảnh: Dân Việt Tán cây sum suê, thân xù xì tạo vẻ cổ kính. Ảnh: Dân Việt Ngoài cây lộc vừng 120 tỷ, trong vườn của ông Hùng Liệt còn có cây me kiểng cổ, dáng bonsai. Ảnh: VNN Siêu cây này được chủ nhân phát giá 5 triệu đô la (khoảng 114 tỷ đồng). Ảnh: Dân Việt Gốc me kiểng xù xì, cố quái. Ảnh: Dân Việt Theo chủ nhân, ở Việt Nam, không có cây me nào đẹp như cây này. Ảnh: Dân Việt Video: Thăm vườn cây cảnh bạc triệu trâu cõng quất bonsai ở Hà Nội. Nguồn: Vietnamnet

