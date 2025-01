Bó hoa cưới trong lễ ăn hỏi Á hậu Phương Nhi đắt cỡ nào?

Sáng 15/1, Á hậu Phương Nhi tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai doanh nhân tại nhà riêng ở Thanh Hóa. Ảnh: Saostar Bên cạnh sự xuất hiện lộng lẫy của cô dâu và chú rể, lễ ăn hỏi còn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi bó hoa cưới được làm từ những loại hoa nằm trong danh sách đắt giá nhất thế giới. Ảnh: Saostar Bó bó hoa cưới của Á hậu Phương Nhi được kết từ hoa linh lan và hoa sao trắng Nhật Bản. Ảnh: Saostar Hoa linh lan và hoa sao trắng Nhật Bản là hai trong số những loài hoa đắt nhất thế giới bởi sự quý hiếm, ý nghĩa đặc biệt và quy trình chăm sóc cầu kỳ. Ảnh: Saostar Hoa linh lan còn có tên gọi là The Return of Happiness - Sự trở về của hạnh phúc. Ảnh: Reddit Theo bảng xếp hạng của Knowinsiders, hoa linh lan xếp thứ 9 trong danh sách 10 loài hoa đắt nhất thế giới, giá lên tới 50 USD (khoảng 1,2 triệu đồng) mỗi bó. Ảnh: Oleander Floral Design Tại Việt Nam, một bó hoa cưới linh lan nhập khẩu cỡ nhỏ giá khoảng 10 triệu đồng. Ảnh: Sieuthihoacuoi Hoa linh lan thiết kế phức tạp hơn có thể được bán với giá trên dưới 30 triệu đồng. Ảnh: The Timeless Flowers Trong khi đó, hoa sao trắng Nhật Bản (Gypsophila Japan) là một giống cao cấp của họ hoa baby, được trồng tại những vùng đất giàu dinh dưỡng với khí hậu khắt khe ở Nhật Bản. Ảnh: Easy To Grow Bulbs Sự tinh tế của hoa sao trắng phù hợp với những dịp trang trọng. Tuy nhiên, để đạt được chất lượng hoàn hảo, quá trình trồng và xử lý đòi hỏi kỹ thuật cao, nhiều thời gian. Ảnh: Getty

Sáng 15/1, Á hậu Phương Nhi tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai doanh nhân tại nhà riêng ở Thanh Hóa. Ảnh: Saostar Bên cạnh sự xuất hiện lộng lẫy của cô dâu và chú rể, lễ ăn hỏi còn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi bó hoa cưới được làm từ những loại hoa nằm trong danh sách đắt giá nhất thế giới. Ảnh: Saostar Bó bó hoa cưới của Á hậu Phương Nhi được kết từ hoa linh lan và hoa sao trắng Nhật Bản. Ảnh: Saostar Hoa linh lan và hoa sao trắng Nhật Bản là hai trong số những loài hoa đắt nhất thế giới bởi sự quý hiếm, ý nghĩa đặc biệt và quy trình chăm sóc cầu kỳ. Ảnh: Saostar Hoa linh lan còn có tên gọi là The Return of Happiness - Sự trở về của hạnh phúc. Ảnh: Reddit Theo bảng xếp hạng của Knowinsiders, hoa linh lan xếp thứ 9 trong danh sách 10 loài hoa đắt nhất thế giới, giá lên tới 50 USD (khoảng 1,2 triệu đồng) mỗi bó. Ảnh: Oleander Floral Design Tại Việt Nam, một bó hoa cưới linh lan nhập khẩu cỡ nhỏ giá khoảng 10 triệu đồng. Ảnh: Sieuthihoacuoi Hoa linh lan thiết kế phức tạp hơn có thể được bán với giá trên dưới 30 triệu đồng. Ảnh: The Timeless Flowers Trong khi đó, hoa sao trắng Nhật Bản (Gypsophila Japan) là một giống cao cấp của họ hoa baby, được trồng tại những vùng đất giàu dinh dưỡng với khí hậu khắt khe ở Nhật Bản. Ảnh: Easy To Grow Bulbs Sự tinh tế của hoa sao trắng phù hợp với những dịp trang trọng. Tuy nhiên, để đạt được chất lượng hoàn hảo, quá trình trồng và xử lý đòi hỏi kỹ thuật cao, nhiều thời gian. Ảnh: Getty