Black Friday: Thấy món đồ này giảm “sập sàn” cũng nên cân nhắc

Phần lớn các mặt hàng gia dụng bán ở các trang mua hàng theo nhóm là các mặt hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hầu hết đó đều là hàng không có thương hiệu, chất lượng rất thấp, khó tìm giá so sánh trên thị trường. Nếu muốn mua đồ gia dụng giảm giá tốt dịp Black Friday, khách hàng nên lựa chọn các sản phẩm từ các thương hiệu lớn có mức giảm từ 50% trở lên. Rất nhiều nhà hàng, quán ăn bán voucher giảm giá khủng vào ngày Black Friday. Tuy nhiên, đó hầu hết là những đơn vị ít tên tuổi trên thị thường. Không ít nhà hàng còn cung cấp những hình ảnh về sản phẩm khác hoàn toàn so với thực tế. Tốt hơn hết, hãy mua voucher ăn uống của những đơn vị có uy tín. Những món đồ thanh lý kho (đã hết size, hết hàng để đổi) cũng là mặt hàng nên cân nhắc kỹ trong dịp Black Friday. Lý do là chúng sẽ không được trả lại nếu phát hiện lỗi hay không phù hợp. Đồ công nghệ là mặt hàng đại hạ giá trong ngày Thứ 6 đen tối. Thế nhưng hãy cân nhắc thật kỹ bởi rất nhiều khách hàng từng gặp phải rủi ro khi mua đồ công nghệ trong dịp này. Nhiều quần áo mùa đông được bán giảm giá sâu tới 80% trong ngày Thứ Sáu đen tối. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều là mẫu đã qua mùa hoặc lỗi thời. Black Friday không phải là dịp tốt nhất để mua đồ trang sức với giá hời. Tháng 3 hoặc tháng 5 mới là lúc mặt hàng này được bán với giá tốt nhất. Tương tự, đầu tháng Giêng trước Tết âm lịch có một ngày hội dành cho các mặt hàng gối và ga giường gọi là "White Sales”. Vào dịp này, các cửa hàng chăn ga gối đệm thường giảm giá mạnh 70 - 75% để tăng doanh số bán hàng. Các công ty nội thất thường có chiến dịch ra mắt các sản phẩm mới vào tháng 2. Vì vậy họ sẽ thanh lý các đồ nội thất khác vào tháng Một. Nguồn ảnh: Getty Imgae Video: Liệu Black Friday có lụi tàn? Nguồn: VTV24

