Black Friday: Hàng hiệu đua nhau treo biển giảm giá kịch sàn

Black Friday là ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 11 hằng năm. Năm nay, dù 27/11 mới là ngày Black Friday, nhưng từ tuần trước, nhiều cửa hàng giày dép thời trang, quần áo của các thương hiệu nổi tiếng nằm trong một trung tâm thương mại trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) đã nhanh chóng áp dụng chương trình Sale off từ 30% - 50%/sản phẩm để thu hút thượng đế. NEM là thương hiệu thời trang có tiếng tại Việt Nam cũng đang áp dụng ưu đãi 50% cho toàn bộ sản phẩm đối với khách hàng. Một số sản phẩm khác được NEM áp dụng ưu đãi kịch sàn tới 70% nhân dịp Black Friday. Ngoài các cửa hàng, trên website chính thức của thương hiệu này cũng thông báo các khuyến mại để khách hàng nắm được. Hầu hết các sản phẩm bên trong cửa hàng NEM đều đang giảm giá kịch trần để tín đồ nhanh tay tậu. Tại cửa hàng thời trang thương hiệu Bò Sữa cũng dán những bảng biển Sale off rất lớn từ 30%-70% để thu hút khách hàng. Dù những khách hàng không có nhu cầu mua sắm, nhưng khi bước đến “thế giới thời trang” đang Sale off nhân ngày Black Friday như thế này cũng khó có thể cưỡng lại. Thương hiệu thời trang Việt Nam IVY moda cũng đang Sale off tới 50% cho tất cả các sản phẩm. Đặc biệt, từ ngày 20/11 - 22/11, thương hiệu này còn tung khuyến mại đồng giá 99 nghìn đồng cho hàng nghìn sản phẩm. Hàng loạt chương trình khuyến mãi rầm rộ được quảng cáo. Nhân viên ở đây cho biết thương hiệu này rất ít khi giảm giá mạnh như dịp này. Không chỉ có khách nữ, nhiều vị khách nam cũng thích "săn sale" dịp Black Friday. Khách hàng đua nhau lựa chọn thời trang đang giảm giá. Theo quan sát của PV, tại nhiều cửa hàng, dù treo biển giảm tới từ 30%-50%, thậm chí giảm 70% nhưng khi tìm hiểu kỹ mới thấy cửa hàng giảm cả mẫu cũ, mẫu mới và hàng tồn. Tại cửa hàng thời trang H&M mới chỉ thấy áp dụng ưu đãi giảm 30% nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, chưa thấy áp dụng chương trình Sale off ngày Black Friday. Khu vực sản phẩm thời trang nam của thương hiệu H&M. Hầu hết, các sản phẩm thời trang bên trong cửa hàng H&M vẫn niêm yết giá gốc. Dù chưa áp dụng chương trình ưu đãi dịp Black Friday, nhưng vẫn có khá nhiều tín đồ của H&M tham quan, mua sắm tại cửa hàng này.

