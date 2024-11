“Biệt phủ” màu tím đủ loại cây trái của Tiết Cương và vợ trẻ

Sau khi kết hôn với vợ trẻ Ngọc Thưởng kém mình 26 tuổi, Tiết Cương thường xuyên chia sẻ về cuộc sống của mình. Ảnh: FBNV Ngoài căn nhà ở TP HCM vợ chồng Tiết Cương sở hữu căn nhà rộng hơn 100m2 ở Tân An (tỉnh Long An). Tiết Cương hài hước gọi đây là "biệt phủ" của mình. Ảnh: FBNV Ngôi nhà cấp 4 sơn màu tím lãng mạn. Đặc biệt, căn nhà có mảnh vườn nhỏ, hầu như ngày nào anh cũng khoe ảnh cùng cây cối. Ảnh: FBNV Căn nhà của Tiết Cương không bề thế nhưng xinh xắn, trước cửa nhà có giàn hoa giấy bung nở rực rỡ. Ảnh: FBNV Mảnh vườn cạnh nhà là khu vực nam diễn viên dành nhiều thời gian nhất. Ảnh: FBNV Khu vườn trồng đủ các loại rau và cây ăn trái. Ảnh: FBNVDiễn viên Tiết Cương tự tay cầm cuốc, vun trồng, chăm từng cây. Ảnh: FBNV Xoài ra lá non sắp cho trái. Ảnh: FBNV Đu đủ còn nhỏ nhưng đã cho quả to. Ảnh: FBNV Tiết Cương thích thú khoe hoa lan tím. Ảnh: FBNV Nam diễn viên bắt ốc sên để tránh gây hại cho cây. Ảnh: FBNV Với Tiết Cương, khu vườn như một nguồn sống để tìm sự bình yên, tận hưởng bầu không khí trong lành. Ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

