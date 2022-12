Tờ tiền in hình Messi sắp ra mắt có gì đặc biệt?

Theo tờ El Financiero, Ngân hàng Trung ương Argentina đang xem xét việc có thể in hình Lionel Messi lên tờ tiền 1000 peso (tương đương mệnh giá 5,74 USD) mới của nước này. Ảnh: Soccergator Dự kiến tờ tiền in hình Messi được phát hành trong thời gian tới. Ảnh: Soccergator Lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Argentina tin rằng sự xuất hiện của Messi có thể giúp đồng peso mới tăng thêm giá trị, nhất là ở khía cạnh sưu tầm. Ảnh: Boss Hunting Hiện đang có vài mẫu tiền được mang ra xem xét. Mỗi mẫu một kiểu nhưng đều có chung một thế kế chủ đạo là Messi ở vị trí trang trọng nhất. Khác biệt có lẽ ở mặt sau của tờ tiền. Ảnh: Soccergator Theo ý tưởng được đề xuất, mặt sau của tờ tiền sẽ ghi dòng chữ “La Scaloneta”, biệt danh của huấn luyện viên Lionel Scaloni, nhằm tôn vinh những danh hiệu mà ông mang lại cho đội tuyển Argentina như chức vô địch Copa America 2021 hay chiến thắng ở World Cup năm nay tại Qatar. Ảnh: Soccergator Trong khi đó, lại có ý kiến khẳng định đây là công sức của toàn bộ đội tuyển Argentina nên cả đội phải được góp mặt. Ảnh: Soccergator Trước đây, Argentina từng phát hành đồng tiền kỷ niệm khi Argentina giành chức vô địch World Cup đầu tiên vào năm 1978. Ảnh: Thesun Hai thập niên trước, Argentina cũng từng phát hành đồng xu có in hình cố Đệ nhất phu nhân Eva Peron, nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của bà. Ảnh: Thesun Đồng 100 peso của Argentina để tôn vinh bà Eva Peron. Ảnh: Thesun Khoảnh khắc Messi hôn lên chiếc cup dành cho đội vô địch

Theo tờ El Financiero, Ngân hàng Trung ương Argentina đang xem xét việc có thể in hình Lionel Messi lên tờ tiền 1000 peso (tương đương mệnh giá 5,74 USD) mới của nước này. Ảnh: Soccergator Dự kiến tờ tiền in hình Messi được phát hành trong thời gian tới. Ảnh: Soccergator Lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Argentina tin rằng sự xuất hiện của Messi có thể giúp đồng peso mới tăng thêm giá trị, nhất là ở khía cạnh sưu tầm. Ảnh: Boss Hunting Hiện đang có vài mẫu tiền được mang ra xem xét. Mỗi mẫu một kiểu nhưng đều có chung một thế kế chủ đạo là Messi ở vị trí trang trọng nhất. Khác biệt có lẽ ở mặt sau của tờ tiền. Ảnh: Soccergator Theo ý tưởng được đề xuất, mặt sau của tờ tiền sẽ ghi dòng chữ “La Scaloneta”, biệt danh của huấn luyện viên Lionel Scaloni, nhằm tôn vinh những danh hiệu mà ông mang lại cho đội tuyển Argentina như chức vô địch Copa America 2021 hay chiến thắng ở World Cup năm nay tại Qatar. Ảnh: Soccergator Trong khi đó, lại có ý kiến khẳng định đây là công sức của toàn bộ đội tuyển Argentina nên cả đội phải được góp mặt. Ảnh: Soccergator Trước đây, Argentina từng phát hành đồng tiền kỷ niệm khi Argentina giành chức vô địch World Cup đầu tiên vào năm 1978. Ảnh: Thesun Hai thập niên trước, Argentina cũng từng phát hành đồng xu có in hình cố Đệ nhất phu nhân Eva Peron, nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của bà. Ảnh: Thesun Đồng 100 peso của Argentina để tôn vinh bà Eva Peron. Ảnh: Thesun Khoảnh khắc Messi hôn lên chiếc cup dành cho đội vô địch