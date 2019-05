Bị chê phát tướng, Hoa hậu Mai Phương Thuý “đăng đàn” khoe giảm 2kg/đêm

Khi tham dự một chương trình trên sóng truyền hình, Hoa hậu Mai Phương Thúy khiến khán giả bất ngờ vì thân hình "phát tướng". Chính cô cũng thừa nhận "to bằng 3 người còn lại cùng ngồi ghế nóng". Nhiều khán giả cho rằng bắp tay Mai Phương Thúy "còn to hơn bắp tay Huy Khánh ngồi kế bên". Ngay lập tức, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy quyết định giảm cân và khoe đã giảm được 2 kg. "Đừng để ý mình nói gì, hãy để ý là mình đã gầy rồi các bạn nhé. Bắp tay không săn nhưng cũng không to đến thế nữa. Riêng vụ béo mình đã lên mấy chục báo, còn vụ gầy lại chắc không ai để ý đâu nhỉ? Mọi người chỉ quan tâm mình xấu đi như thế nào thôi, đúng không?" - hoa hậu Mai Phương Thúy viết trên trang cá nhân. Giảm cân thần tốc kiểu 1 đêm được 2 kg như Mai Phương Thúy khiến khán giả hoài nghi. Để chứng minh bản thân gầy đi, Mai Phương Thúy còn đăng loạt ảnh mới. Nhiều khán giả đang thắc mắc bí quyết giảm cân của hoa hậu. Mai Phương Thuý luôn duy trì vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ bất chấp tuổi tác.

