Bên trong căn hộ view trọn thành phố của cô dâu 100 tỷ

Mới đây, cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước "siêu đám cưới" của cô dâu Tuyết Nhi (sinh ra ở An Giang ) và Samuel Lam (người Mỹ gốc Hoa). Trong lễ cưới, cô dâu Tuyết Nhi được ba mẹ trao của hồi môn lên tới 100 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet Trong khi đó, gia đình nhà trai cho hai con căn hộ trị giá 2 triệu USD ở New York cùng những món trang sức và séc trị giá hơn 8 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet Căn hộ của vợ chồng cô dâu Tuyết Nhi nằm trong tòa nhà cao nhất ở Queens, New York. Ở độ cao trên 40 tầng, từ căn hộ, Tuyết Nhi có thể ngắm toàn cảnh thành phố New York nhộn nhịp... Ảnh: FBNV Phần thiết kế và nội thất đều do Tuyết Nhi lo. Nhi cho biết chọn tông màu xám vàng pha lẫn với kem trắng bởi ông xã thích nhà sáng sửa và cảm giác ấm cúng. Ảnh: FBNV Khu vực Tuyết Nhi chăm chút, tốn nhiều thời gian và chi phí nhất là phòng khách và phòng ngủ. Ảnh: FBNV Không gian phòng bếp hiện đại. Ảnh: FBNV Phòng tắm thiết kế sang trọng với màu sắc nhã nhặn. Ảnh: FBNV Trong nhà có bể bơi lớn. Ảnh: FBNV Ngoài ra, căn nhà còn có nhiều tiện ích khác. Ảnh: FBNV Khu vực toà nhà chung có nhiều tiện ích như: bãi đậu xe, bể bơi, spa, gần ga tàu điện ngầm...Ảnh: FBNV Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

