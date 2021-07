Bất ngờ loại quả tưởng chín rụng vứt đi thành đặc sản hút khách

Mọi người thường nghĩ quả cau cảnh chỉ để trang trí cho đẹp, để chín rụng rồi vứt đi. It ai biết rằng nó có thể chế biến thành mứt và ăn được. Ảnh: Dân Việt Trên chợ mạng, chỉ cần gõ "mứt cau kiểng", người dùng có thể tìm thấy hàng loạt những bài đăng bán với giá dao động từ 140.000 – 160.000 đồng/kg. Ảnh chụp màn hình Dưới phần bình luận, rất nhiều người tỏ ra ngạc nhiên vì không nghĩ cau cảnh lại có thể làm thành mứt và ăn được. Ảnh: Facebook Vì tò mò, nhiều người đặt mua ăn thử. Tuy nhiên, mứt cau kiểng không thường xuyên có, khách hàng may mắn hỏi vào thời điểm có thì mua được ngay, còn không sẽ phải đợi. Ảnh: Facebook Chị Đào - một người bán mứt cau cảnh online cho biết, mứt cau cảnh phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Bởi, phải phơi giữa trời nắng to thì mới đạt độ dẻo và khô, ngon nhất. Ảnh: Facebook Nếu thời tiết ẩm ướt, mứt phải đem đi sấy lò sẽ khiến chúng rất cứng, độ dẻo cũng bớt đi phần nào. Ảnh: Facebook Mỗi lần chị Đào chỉ làm được vài kg mứt nên hàng lúc nào cũng trong tình trạng thiếu. Ảnh: Facebook Quả Cau cảnh để làm mứt phải chọn lựa, không phải quả nào cũng làm được. Quả già quá sẽ cứng hạt, lúc ăn sẽ không nhai được, còn quả non quá sẽ bị mềm, nhão và ăn không ngon. Ảnh: Facebook Mứt cau cảnh dẻo mềm lại có vị chua ngọt rất dễ ăn. Ảnh: Facebook Video: Rùng mình với công nghệ làm mứt Tết ở làng nghề Xuân Đỉnh. Nguồn: VTV1

