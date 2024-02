Bất ngờ loại cá xưa lợn ăn nay triệu đồng/kg khách tranh nhau mua

Tại một số xã ven biển ở huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, TP Sầm Sơn... (Thanh Hóa), ngư dân bắt đầu ra khơi vào ngày 2, 3 Tết. Khi chuyến tàu về, cá khoai là mặt hàng được ưa chuộng nhất. Ảnh: Vietnamnet Đáng chú ý, giá cá khoai tăng gấp 3 - 4 lần ngày thường, lên tới 700.000 - 800.000 đồng/kg, thậm chí cả triệu đồng/kg vẫn được khách tranh nhau mua. Ảnh: Vietnamnet Cá khoai (hay còn gọi cá cháo) đắt như vậy một phần do khan hiếm. Cả chuyến ra khơi, mỗi bè may ra được một vài cân. Ảnh: Dân trí Ngoài ra, sau Tết, người dân ngán ăn thịt nên muốn mua cá khoai về nấu canh hoặc nấu lẩu. Do đó, giá cá khoai được đẩy lên cao. Ảnh: Vietnamnet Vì lượng cá khoai đánh bắt được ít nên ngay khi thuyền vừa cập bến, người dân đã tranh nhau mua cá khoai. Nhiều người túc trực tại các bến thuyền từ rất sớm để mua cá. Ảnh: Dân trí Cá khoai màu trắng, thân tròn, phần đầu khá nhỏ nhưng miệng tương đối lớn. Ảnh: TTXVN Đặc biệt, cá khoai rất ít xương, chỉ có một đường gân chạy dọc sống lưng, thịt mềm như cháo. Ảnh: Internet Ít ai biết, do thịt cá nhão nhoét, dễ bị ươn nên trước đây cá cháo chỉ dành cho lợn ăn, không mang lại giá trị về mặt kinh tế. Ảnh: Cand Khoảng chục năm gần đây, cá khoai bỗng trở thành đặc sản được ưa chuộng dù giá rất đắt đỏ. Ảnh: Tạp chí thủy sản Nhờ giá cao nên trong chuyến "xông" biển đầu năm, không ít ngư dân trúng mẻ cá khoai, kiếm tiền triệu mỗi ngày. Ảnh: Dân trí Ngoài cá cháo tươi, đặc sản khô cá cháo ở Cà Mau cũng mang lại thu nhập đáng kể cho người dân khi giá lên tới 750.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

