Bất ngờ giá chùm nho Lệ Quyên ăn để giữ vóc dáng

Mới đây, Lệ Quyên khiến nhiều người trầm trồ khi chia sẻ hình ảnh cầm trên tay một chùm nho xanh khổng lồ. Nữ ca sĩ bật mí đây cũng chính là một trong những bí quyết giữ dáng, đẹp da của mình. Ảnh: FBNV Loại nho Lệ Quyên cầm trên tay là nho mẫu đơn nổi tiếng đắt đỏ, có giá dao động từ 1 - 3 triệu đồng/chùm. Với size to như của Lệ Quyên thì giá khoảng hơn 3 triệu đồng/chùm. Ảnh: Traicaydungmap Nho mẫu đơn là một loại nho nổi tiếng chất lượng cao có xuất xứ từ Nhật Bản. Ảnh: Artsandculture Những trái nho mẫu đơn to tròn, vỏ bóng mịn, thịt nho dai dai và có mùi thơm đặc biệt. Ảnh: Vietnamnet Loại nho này có hàm lượng đường cao ở mức 18 và hình dáng đẹp mắt. Ảnh: Ngocchaufruits Tại Nhật Bản, nho mẫu đơn được trồng theo kiểu “1 nhánh 1 chùm” theo phương pháp hữu cơ. Ảnh: Artsandculture Do đó, các chùm nho sẽ được hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng, từ đó sản xuất ra loại nho có chất lượng cao. Ảnh: Artsandculture Mỗi chùm nho trong giai đoạn phát triển được bọc trong một lớp giấy trắng đặc biệt để tránh các bụi bẩn hay nguy hại từ côn trùng. Ảnh: Artsandculture Đến mùa thu hoạch, nho cho hương vị thơm ngọt mùi sữa. Ảnh: Vietnamnet Với mức giá đắt đỏ cộng với mỗi chùm chỉ được khoảng 20-30 quả, phần lớn khách hàng mua nho mẫu đơn Nhật Bản để đi biếu. Ảnh: VOV Video: Bán 2 chỉ vàng mới mua được chùm nho đắt nhất thế giới như Trấn Thành ăn. Nguồn: HTV7

