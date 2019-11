Bật mí "tips" phân biệt quần áo hàng hiệu thật giả cực nhanh và siêu chuẩn

Khi mua hàng, bạn nên chú ý đến logo, mác của thương hiệu. Logo trên quần áo hàng hiệu chính hãng được in rõ nét còn hàng fake thường có logo in mờ và thay đổi vài chữ. Ảnh: DHgate. Chẳng hạn, mẫu áo polo nam Lacoste hình con cá sấu được khâu và may tinh tế, răng của con cá sấu được hiện rõ. Ngoài ra, hình logo này còn có khả năng phát sáng. Ảnh: Internet. Ngoài ra, khách cũng có thể phân biệt qua chất liệu của sản phẩm. Quần áo của các hãng thời trang danh tiếng luôn được may bằng chất liệu cao cấp, bề mặt mịn, vải ít nhão. Trong khi đó, hàng fake thường được làm bằng chất liệu rẻ tiền, chất vải thường không mịn và thô. Ảnh: The Diamond Closet. Với áo lông vũ Uniqlo, khi sờ tay vào sẽ có cảm giác mềm, mát, độ phồng đều, tự nhiên áo nắm chặt bàn tay dễ dàng thu gọn lại và nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu khi thả ra. Ảnh: Uniqlo. Ngược lại, nếu áo sờ cảm giác thô, không thật tay, độ phồng không đều, áo khá nặng, nắm tay thấy không mềm xốp và không chặt bàn tay thì đó là hàng nhái. Ảnh: Uniqlo. Sản phẩm quần áo hàng hiệu chính hàng hiệu đều có mã code, mã vạch riêng được gắn trên tem mác. Các điểm trên ở hàng fake cũng có nhưng các mã số và serie thường bỏ trống, hoặc không theo số hiệu model. Ảnh: Sapo. Nếu không kiểm tra bằng mắt thường, khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra quần áo hàng hiệu có phải hàng chính hãng hay không bằng cách check mã code trên trang chủ của hãng. Ảnh: Brightside. Đối với quần jean, hàng hiệu có đường may tỉ mỉ, chất liệu vải dày và mềm, có tem chống hàng giả. Khi mua, khách hàng nên lưu ý đến nhãn sản phẩm phải có thông tin đầy đủ, đường chỉ rõ ràng. Ảnh: Dohieu. Quần jean giả thường được may bằng vải kém chất lượng, dùng móng tay cào lên quần thấy quần dễ xù, chiều dài quần ngắn hơn quần thật. Ảnh: Dohieu. Video: Hàng giả. Nguồn: Youtube

