Bật mí những tờ tiền khó bị làm giả nhất thế giới

Một trong những tờ tiền khó bị làm giả nhất phải kể đến là tờ tiền polymer của Australia. Tiền Australia là một trong những loại tiền tệ tiên tiến nhất trên thế giới. Tờ tiền Australia khiến không ít người ngạc nhiên bởi khả năng chống thấm nước cùng thiết kế cực kỳ hiện đại. Đặc điểm thú vị nhất của tờ 5 đô la Australia là hiệu ứng đôi cánh của chú chim như đang chuyển động. Tờ 100 tệ của Trung Quốc được xem là đỉnh cao trong công cuộc chống lại tiền giả của nước này. Không chỉ được mạ vàng, tờ tiền này còn in những hoạ tiết tinh vi, rất khó làm giả. Tờ 100 tệ của Trung Quốc được xem là đỉnh cao trong công cuộc chống lại tiền giả của nước này. Không chỉ được mạ vàng, tờ tiền này còn in những hoạ tiết tinh vi, rất khó làm giả. Tiền giấy New Zealand cũng được coi là "tác phẩm" đỉnh cao trong công cuộc chống lại tiền giả. Bức vẽ chân dung trên bề mặt tờ tiền được thể hiện bằng những chi tiết có độ tinh xảo cao nên rất khó làm giả. Tờ tiền này còn được Hiệp hội Ngân hàng Quốc tế trao danh hiệu "Tờ tiền đẹp nhất thế giới" vào năm 2015. Tờ tiền Israel cũng khiến giới làm tiền giả phải “đau đầu” vì trên mỗi tờ tiền đều có chữ ký của Thống đốc. Theo đó, việc làm giả tiền gần như là bất khả thi. Ít ai biết, tiền polymer của Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách những loại tiền có tính bảo mật cao. Hiện, tiền Polymer được cho là có mực in tiên tiến và khó làm giả nhất. Tiền Việt thậm chí là một trong những loại tiền tệ tinh vi nhất trên thế giới. Nguồn ảnh: Getty Image, Printest Video: Cách phân biệt tiền thật tiền giả. Nguồn: VTV24

