Bật mí loại quả giá ngang chiếc ô tô, người thường khó mua được

Dưa lưới là trái cây được trồng ở nhiều vùng tại Châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Khác với dưa lưới thông thường, dưa lưới Yubari King ở Nhật Bản có giá cực kỳ đắt đỏ. Ảnh: A-z-animals Dưa lưới Yubari King chỉ có thể trồng được tại thành phố Yubari, tỉnh Hokkaido (Nhật Bản). Tháng 5/2023, trong một phiên đấu giá tại tỉnh Hokkaido, một cặp dưa lưới Yubari King chất lượng cao được trả giá tới 3,5 triệu yên Nhật (hơn 585 triệu đồng). Ảnh: Hokoyuppack Một trong những lý do khiến dưa lưới Yubari King có mức giá đắt ngang một chiếc ô tô như vậy là bởi loại dưa này đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa tặng quà của người Nhật Bản. Ảnh: Theguardian Do là giống dưa lưới quý hiếm và khó trồng nên dưa lưới Yubari King nằm trong danh sách những giống cây cần được bảo tổn ở Nhật Bản. Ảnh: Web Japan Thời xa xưa, chỉ những người có địa vị và thân phận cao quý trong xã hội mới có cơ hội được thưởng thức dưa lưới Yubari King đặc biệt này. Ảnh: Masai Mara Một lý do nữa khiến dưa lưới Yubari King đắt đỏ là quá trình trồng và chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Ảnh: Masai Mara Dưa lưới Yubari King được trồng trên một loại đất đặc biệt là đất tro núi lửa. Loại đất này được ưa chuộng bởi vì có nhiệt độ dễ kiểm soát và giúp nước thoát nhanh, tránh tình trạng ngập úng. Ảnh: Masai Mara Những cây dưa lưới được trồng trong nhà kính, có trang bị điều hòa hoặc lò sưởi để duy trì nhiệt độ ổn định. Loại dưa này mất khoảng 100 ngày để thu hoạch kể từ khi bắt đầu gieo trồng. Ảnh: Walter sim Ở giai đoạn kết trái, người trồng chỉ giữ 2- 3 quả trên một cây. Sau đó khoảng một tuần, chỉ quả có hình dáng đẹp nhất mới được giữ lại trên cây. Ảnh: The Cold Wire Dưa lưới Yubari King đạt chất lượng cao nhất là khi có hình tròn hoàn hảo, tỉ lệ đường từ 13% trở lên, cùng lớp vỏ ngoài không tì vết. Do đó, người trồng còn thường mát-xa bằng tay hoặc đánh bóng thủ công cho loại dưa lưới này. Ảnh: The Cold Wire Không chỉ bán đấu giá đầu mùa, một quả dưa Yubari King có thể dễ dàng được bán ra với giá thấp nhất là 5.000 yên (hơn 860.000 đồng) tại các cửa hàng. Ảnh: Walter simDưa lưới Yubari King Nhật Bản chỉ vào mùa từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm và chỉ để được trong 3 ngày ở nhiệt độ thường, tính từ khi thu hoạch cho đến khi chín. Ảnh: BI Tiêu chí chọn loại dưa cao cấp nhất rất nghiêm ngặt. Nếu hình dạng của quả dưa dù chỉ biến dạng một chút thôi thì cũng không đạt. Ảnh: BIVì sao dưa lưới Nhật Bản có giá đắt đỏ? nguồn: NhandanTV

