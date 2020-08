Bánh Trung thu Hà Nội: Chỗ ế ẩm, nơi "tấp nập" xếp hàng dài chờ mua

Trưa ngày 28/8, dù thời tiết ở Hà Nội nắng nóng, oi bức nhưng nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài để mua bánh Trung thu tại một cơ sở bánh B.P trên đường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội). Càng về trưa, lượng khách kéo đến cơ sở này mua bánh Trung thu càng đông. Một số khách hàng cho biết, họ mua bánh Trung thu sớm vừa để làm quà, vừa để mua về thắp hương rằm tháng 7 vào cuối tuần này. Các nhân viên tại cơ sở bánh làm việc không nghỉ do lượng khách rất đông. Được biết, loại bánh nướng thập cẩm nhân lạp xưởng, lá chanh, hạt sen, hạt dưa (loại nhỏ) bán tại cơ sở này có giá 40.000 đồng, loại to là 50.000 đồng. Bánh nướng thập cẩm nhân lạp xưởng, lá chanh, hạt sen, hạt dưa, dăm bông có giá 60.000 đồng... Dù thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng khách hàng vẫn kiên nhẫn chờ mua được bánh Trung thu tại đây. Các loại bánh Trung thu liên tục được vận chuyển đến cơ sở. Tại một cơ sở khác của bánh B.P trên đường Thụy Khuê cũng đông nghịt khách. Nhân viên "mỏi tay" đóng gói. Do lượng người tập trung đông đúc mua bánh Trung thu ở hai cơ sở B.P, nên giao thông tại tuyến đường Thụy Khuê thỉnh thoảng bị ùn tắc. Trái ngược hai cơ sở bánh ở Thụy Khuê, tại nhiều quầy bánh Trung thu với các thương hiệu nổi tiếng bán ở vỉa hè các tuyến phố Hà Nội luôn trong tình trạng ế ẩm vào trưa ngày 28/8. Thỉnh thoảng mới có 1, 2 vị khách ghé qua các quầy bánh Trung thu vỉa hè. Các loại bánh Trung thu thương hiệu Kinh Đô xếp rất bắt mắt, nhưng "ế" khách.

