Bánh than tổ ong đang gây bão mạng xã hội giá bán thế nào?

Gần đây, bánh than tổ ong trở thành từ khóa tìm kiếm hot trên Internet cũng như mạng xã hội. Trên chợ mạng, không khó để bắt gặp những bài rao bán bánh than tổ ong mới lạ. Ngay khi xuất hiện, bánh than tổ ong lập tức thu hút đông đảo khách hàng. Theo khảo sát, giá bánh than tổ ong dao động từ 30.000 - 75.000 đồng/chiếc. Bánh than tổ ong cốt là bánh bông lan, ăn mềm, mướt, không ngọt quá lại tan ngay trong miệng. Chị Loan (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đặt mua bánh than tổ ong với giá 75.000 đồng/chiếc. Lúc đầu thấy lạ nên mua thử nhưng khi thưởng thức, các con chị Loan rất thích. Theo chị Loan, cốt bánh mềm, ẩm, đậm vị và không hề ngấy. Bánh than tổ ong làm từ bột mì, sữa tươi, socola, đường, trứng gà và một số nguyên liệu khác. Màu đen của bánh làm từ bột than tre - loại bột siêu mịn, có hàm lượng khoáng chất cao. Hình dáng độc lạ cộng với hương vị thơm ngon, bánh than tổ ong nhanh chóng trở thành xu hướng được khách hàng "lùng mua". Bán bánh bông lan than tổ ong được khoảng 1 tuần nay nhưng chị Kim Anh (Hà Nội) cho biết, 2 cơ sở của chị mỗi ngày bán được khoảng 1.000 - 1.200 chiếc. Đáng chú ý, có ngày đơn đặt hàng lên tới gần 2.000 chiếc nhưng không đủ bánh để bán. Nguồn ảnh: Facebook

