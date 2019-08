Bạn trai tỷ phú Saudi của nữ ca sĩ Rihanna là ai?

Theo tạp chí Elle, Rihanna bắt đầu hẹn hò với tỷ phú Saudi Arabia Hassan Jameel từ năm 2017. Cặp tình nhân bị phát hiện hôn nhau trong quán cà phê ở Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images. Rihanna giữ kín mối quan hệ này. Nữ ca sĩ và tỷ phú Saudi hiếm khi xuất hiện cùng nhau. Thậm chí cha của Rihanna thừa nhận với The Sun rằng ông không hề biết con gái mình đang hẹn hò với một tỷ phú. Ảnh: Getty. Forbes ước tính Rihanna sở hữu khối tài sản trị giá 600 triệu USD. Cô là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới. Trong khi đó, bạn trai cô có trong tay tới 1,9 tỷ USD. Hassan Jameel là người thừa kế của Tập đoàn Abdul Latif Jameel, nhà phân phối lớn nhất của xe hơi Toyota tại một số quốc gia Trung Đông. Ảnh: Flickr. Abdul Latif Jameel được thành lập vào năm 1945 và được đặt theo tên của nhà sáng lập, ông nội của Hassan Jameel. Bạn trai Rihanna hiện nắm vai trò phó chủ tịch tập đoàn, phụ trách điều hành các lĩnh vực ôtô, cơ khí và bất động sản tại thị trường Saudi Arabia. Ảnh: Shutterstock. Anh còn ngồi ghế chủ tịch của Cộng đồng Jameel, một tổ chức từ thiện mà gia đình anh phát triển. Trên trang web của mình, Cộng đồng Jameel cho biết đang hỗ trợ những sáng kiến và chương trình văn hóa, giáo dục, và kinh tế. Ảnh: Flickr. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Abdul Latif Jameel là ông Mohammed Abdul Latif Jameel, cha của Hassan. Năm 2017, Forbes xác định nhà Jameel là gia đình giàu thứ 4 thế giới Ả Rập với tổng tài sản trị giá 2,2 tỷ USD. Ảnh: The National. Gia đình Jameel từng sở hữu giải bóng đá vô địch quốc gia Saudi Arabia từ năm 2013 đến năm 2019. Trước khi có tên Saudi Pro League như hiện tại, giải đấu đó mang tên Dawry Jameel. Ảnh: Reuters. Trước khi đảm nhận những công việc kinh doanh của gia đình, Hassan Jameel đã làm việc tại Tập đoàn Toyota ở Nhật Bản trong một thời gian. Ảnh: Flickr. Trên thực tế, tỷ phú này đã sinh sống vài năm ở xứ sở mặt trời mọc trước đó khi theo học kinh tế quốc tế tại Đại học Sophia, Tokyo. Sau khi tốt nghiệp, anh đến London (Anh) để học thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Ngoài tiếng Ả Rập, Hassan Jameel thông thạo tiếng Anh và tiếng Nhật. Ảnh: Flickr. Trước khi hẹn hò với Rihanna, Hassan Jameel từng kết hôn với nhà phê bình nghệ thuật Lina Lazaar (trái) từ năm 2012 đến năm 2017. Sau đó, anh hẹn hò với siêu mẫu danh tiếng Naomi Campbell. Ảnh: Getty. Một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà ca sĩ Rihanna - Hassan Jameel bị bắt gặp nơi công cộng là khi họ đang xem trận đấu của CLB bóng rổ Los Angeles Lakers vào tháng 2/2019, trong dịp sinh nhật lần thứ 31 của nữ ca sĩ. Ảnh: Getty. Tháng 5/2019, Rihanna tiết lộ với New York Times rằng cô muốn chuyển tới sống ở London để thuận tiện cho công việc hợp tác với tập đoàn thời trang LVMH. Nhưng nhiều người nghi ngờ cô chỉ muốn ở gần Hassan Jameel hơn, người được cho là đang sinh sống tại thủ đô nước Anh. Ảnh: Independent.

