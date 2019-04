Ảnh siêu ấn tượng về làng nghề truyền thống ở Trung Quốc

Cuộc sống của người dân Trung Quốc không thể tách rời khỏi trà, do đó văn hóa trà đã lưu hành ở Trung Quốc hàng ngàn năm. Trong ảnh là một làng nghề sản xuất trà truyền thống ở huyện Lê Bình, tỉnh Quý Châu. Ảnh: Sohu. Làng Sihua, thị trấn Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến có truyền thống làm đậu hũ đỏ. Nhưng viên đậu hũ đỏ được chuẩn bị cho lễ 'Er Yue Er' vào ngày 2/2 âm lịch hằng năm để cầu may mắn. Ảnh: Theasian. Làng nghề làm mì thủ công truyền thống ở làng Qinjiaquan, huyện Đô Xương, tỉnh Giang Tây, rộn ràng mỗi khi Tết đến. Ảnh: Chinanews. Nghề làm mì sợi tại làng Nam Sơn (tỉnh Chiết Giang) đã trải qua hơn 300 năm. Mọi công đoạn làm mì ở đây đều bằng tay, từ nhào tới kéo bột thành sợi dài gần 3m. Ảnh: Great Big Story. Tại các trang trại sản xuất tương ớt, việc phơi ớt sau khi thu hoạch là một trong những công đoạn chế biến quan trọng. Ảnh: Sohu. Công nhân kiểm tra đậu phụ đang được phơi khô trên sân, tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua. Nghề làm miến truyền thống vẫn còn tồn tại trong một số gia đình ở tỉnh Phúc Kiến. Ảnh: Xinhua. Làng nghề làm vịt phơi khô tại TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: Sohu. Làng Zisiquiao thuộc tỉnh Chiết Giang nổi tiếng với nghề khô rắn đầu tiên của Trung Quốc. Nơi đây sản xuất khoảng 3 triệu con rắn phơi khô mỗi năm. Ảnh: AP. Làng Gufeng, Jingxian, tỉnh An Huy, phía đông của Trung Quốc, nổi tiếng với nghề làm ô vải dầu truyền thống. Ảnh: News. Video: Làng nghề làm đèn ông sao truyền thống. Nguồn: TTV.

Cuộc sống của người dân Trung Quốc không thể tách rời khỏi trà, do đó văn hóa trà đã lưu hành ở Trung Quốc hàng ngàn năm. Trong ảnh là một làng nghề sản xuất trà truyền thống ở huyện Lê Bình, tỉnh Quý Châu. Ảnh: Sohu. Làng Sihua, thị trấn Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến có truyền thống làm đậu hũ đỏ. Nhưng viên đậu hũ đỏ được chuẩn bị cho lễ 'Er Yue Er' vào ngày 2/2 âm lịch hằng năm để cầu may mắn. Ảnh: Theasian. Làng nghề làm mì thủ công truyền thống ở làng Qinjiaquan, huyện Đô Xương, tỉnh Giang Tây, rộn ràng mỗi khi Tết đến. Ảnh: Chinanews. Nghề làm mì sợi tại làng Nam Sơn (tỉnh Chiết Giang) đã trải qua hơn 300 năm. Mọi công đoạn làm mì ở đây đều bằng tay, từ nhào tới kéo bột thành sợi dài gần 3m. Ảnh: Great Big Story. Tại các trang trại sản xuất tương ớt, việc phơi ớt sau khi thu hoạch là một trong những công đoạn chế biến quan trọng. Ảnh: Sohu. Công nhân kiểm tra đậu phụ đang được phơi khô trên sân, tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua. Nghề làm miến truyền thống vẫn còn tồn tại trong một số gia đình ở tỉnh Phúc Kiến. Ảnh: Xinhua. Làng nghề làm vịt phơi khô tại TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: Sohu. Làng Zisiquiao thuộc tỉnh Chiết Giang nổi tiếng với nghề khô rắn đầu tiên của Trung Quốc. Nơi đây sản xuất khoảng 3 triệu con rắn phơi khô mỗi năm. Ảnh: AP. Làng Gufeng, Jingxian, tỉnh An Huy, phía đông của Trung Quốc, nổi tiếng với nghề làm ô vải dầu truyền thống. Ảnh: News. Video: Làng nghề làm đèn ông sao truyền thống. Nguồn: TTV.