7 sân bay hiện đại sắp mở cửa 2019

Sân bay quốc tế Ilan và Asaf Ramon, Israel nằm giữa sa mạc có diện tích khoảng 506 ha với tổng mức đầu tư là 473,5 triệu USD. Ảnh: ISRAEL21c. Công trình hàng không của Israel mang kiến trúc tối giản với sự kết hợp của các tấm kính nhằm gợi lên bản chất tương lai của du lịch hàng không. Theo dự kiến, sân bay vận chuyển khoảng 2 triệu hành khách/năm. Trong tương lai, sân bay sẽ nâng con số khoảng 4,25 triệu hành khách. Ảnh: Daily Mail. Theo đánh giá của Skytrax, Changi Singapore là sân bay tốt nhất thế giới năm 2019. Khu trung tâm Jewel Changi kết nối 3 nhà ga sân bay với khu vườn 5 tầng, thác nước 40 m trong sân bay Changi dự kiến khai trương vào ngày 17/4/2019 là điểm nhấn mới của công trình đồ sộ này. Ảnh: CNN. Dự án xây dựng sân bay Changi ngốn khoảng 1,25 tỷ USD. Ảnh: The Straits Times. Sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) dự kiến khai trương vào ngày 29/10 năm nay. Tuy nhiên, Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố kế hoạch chuyển hoạt động sang sân bay mới vào ngày 6/4 tới. Ảnh: CNN. Istanbul đặt ra tham vọng trở thành sân bay bận rộn nhất thế giới, vận chuyển khoảng hơn 200.000 hành khách mỗi ngày. Ảnh: Go Turkey Tourism. Nằm gần công viên quốc gia Lake District, sân bay Carlisle Lake District (Anh) sẽ mở cửa vào mùa hè 2019 với các chuyến bay đến một số điểm trung tâm của nước Anh như London, Belfast và Dublin (Ireland). Ảnh: CNN. Sân bay Murcia-Corvera của Tây Ban Nha đã khai trương từ tháng 1/2019. Sân bay được kết nối với mạng lưới đường cao tốc và có lối đi thuận tiện đến các khu nghỉ dưỡng lân cận. Ảnh: Murcia Today. Sân bay Louis Armstrong New Orleans (Mỹ) dự kiến khánh thành một nhà ga siêu hiện đại vào tháng 5 năm nay với kỳ vọng nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng với chi phí xây dựng khoảng 1 tỷ USD. Ảnh: CNN. Cảng hàng không quốc tế lớn tại Trung Quốc, Bắc Kinh Đại Hưng được kỳ vọng sẽ trở thành sân bay lớn và bận rộn nhất thế giới. Ảnh: CNN. Sau khi hoàn thiện, sân bay sẽ có một trong những nhà ga hành khách lớn nhất hành tinh. Cảng hàng không này cũng dự kiến vận chuyển khoảng 100 triệu hành khách mỗi năm. Ảnh: Airport Business. Video: Sân bay Tân Sơn Nhất có thể mở rộng. Nguồn: VTC1.

