4 thiết bị khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt trong mùa đông

Bình nóng lạnh là một trong những thiết bị gia dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình, đặc biệt là trong mùa đông. Tuy nhiên, bình nóng lạnh ngốn khá nhiều tiền điện. Ảnh: Internet Công suất của bình nóng lạnh rất lớn, có thể dao động trong khoảng 896W đến 3.000W tùy vào dung tích. Ước tính, các gia đình bật trung bình 1 tiếng/ ngày, mức tiêu thụ vào khoảng 70-80 số điện/tháng. Ảnh: Dangcongsan Do đó, không nên bật bình nóng lạnh cả ngày, chỉ nên bật bình nóng lạnh trước khi sử dụng, vừa đảm bảo an toàn vừa tiết kiệm điện. Ảnh: Internet Điều hòa 2 chiều được nhiều gia đình sử dụng trong mùa đông. Dù rất tiện lợi nhưng bật điều hòa vào mùa đông ngốn lượng điện khá lớn. Ảnh: Điện máy Thiên Phú Khi dùng điều hòa để sưởi ấm, lượng điện năng tiêu thụ của điều hòa còn cao hơn gấp 2-3 lần so với khi làm mát. So với các thiết bị sưởi ấm khác, dùng điều hòa vào mùa đông cũng tốn điện hơn nhiều. Ảnh: Eshops Những năm gần đây, đèn sưởi nhà tắm trở thành thiết bị quen thuộc với nhiều gia đình. Điện năng tiêu thụ của đèn sưởi không kém bình nóng lạnh. Ảnh: Eco-mart Để tiết kiệm điện năng, người tiêu dùng có thể lựa chọn các dòng máy sưởi có công suất lớn từ 800 - 1200W để làm ấm phòng nhanh hơn. Ảnh: Internet Cây nước nóng lạnh cũng là thiết bị rất tiện dụng. Nhiều gia đình bật cây nước nóng cả ngày để tiện có nước nóng sử dụng bất cứ lúc nào. Ảnh: Internet Tuy nhiên, nếu để máy hoạt động cả ngày, hóa đơn tiền tiện sẽ tăng lên đáng kể. Ảnh: Internet Lý do là cây nước sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm sau khi đã đun nước tới một nhiệt độ nhất định. Ảnh: Internet Vì sao giá điện tăng? Nguồn: VTV24

