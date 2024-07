4 quả rừng bỗng thành đặc sản “giá chát” được dân phố lùng mua

Tại Việt Nam, cây mây rừng mọc hoang dại ở vùng miền núi. Quả mây rừng kích thước bé, mọc thành từng chùm cả trăm quả. Vỏ bên ngoài giống như lớp vảy xếp vào nhau. Ảnh: Suckhoedoisong Loại quả rừng này cũng là thức quà vặt gắn với nhiều thế hệ 8X, 9X ở các vùng quê. Quả mây xanh vừa chua vừa chát, khi chín màu vàng, vị thanh ngọt dịu. Ảnh: Suckhoedoisong Những năm gần đây, mây rừng được biết tới nhiều hơn, trở thành đặc sản lạ được bán trên chợ mạng với giá khoảng 40.000 - 70.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Trong khi đó, trái mây rừng khô giá lên tới 250.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Trước đây, quả me rừng chua chát thường để rụng bỏ đi, chẳng mấy ai để ý. Nhưng mấy năm nay, me rừng bỗng nhiên gây sốt và được nhiều chị em văn phòng tìm mua. Ảnh: Facebook Trên chợ mạng, me rừng bán kèm với muối ớt giá từ 40.000 đến 80.000 đồng/kg. Trong khi đó, me ngâm sẵn hoặc mứt me rừng giá lên tới khoảng 100.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Hương vị của quả me rừng ngay lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều phụ nữ đam mê hoa quả có vị chua. Ảnh: SuckhoedoisongQuả vả rừng xưa chỉ dân nghèo ăn nhưng nay thành đặc sản nhà giàu cũng muốn thưởng thức. Ảnh: Báo Cao Bằng Đến mùa vả chín, những túi vả chín thơm ngọt được bán với giá khoảng 30.000 - 40.000 đồng/kg. Ảnh: Báo Cao Bằng Vải rừng là loại quả có kích cỡ chỉ bằng 1/3 trái vải thông thường, bên trong là lớp thịt trắng nõn. Ảnh: Báo An Giang Mọc hoang dại trong rừng sâu nên trước đây trái vải rừng chín đỏ cả một vùng cũng không mấy ai ngó ngàng. Mấy năm gần đây, thứ quả dại này lên đời thành đặc sản, được nhiều du khách tìm để thưởng thức. Ảnh: Báo An Giang Tại An Giang, trái vải rừng được bán với giá khoảng 35.000-50.000 đồng/kg, trên chợ mạng vải rừng giá lên tới 90.000 đồng/kg. Ảnh: Báo An Giang

