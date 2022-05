4 loại rau đắt hơn thịt có tiền chưa chắc mua được

Rau tiến vua còn gọi là rau công sôi, rau cần biển, rau câu hay rau cần khô thường mọc ở vùng ven biển. Ảnh: Facebook Loại rau này có thân lá mềm nhưng dai, có kích thước cỡ thường bằng ngón tay út hoặc có thể to hơn. Ảnh: NongsanDungHa Mùa chính vụ rau tiến vua vào tháng 4 âm lịch. Khi đó, loại rau này có giá bán từ 300.000 - 500.000 đồng/kg. Ảnh: Thucphamdongxanh Vào lúc trái mùa, giá rau tiến mua lên tới cả triệu đồng mỗi kg nhưng không có để mua. Ảnh: Internet Rau sắng (hay rau ngót rừng) chỉ xuất hiện ở các tỉnh thành vùng núi miền Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai....Phần rau ăn được thực chất là lá non của cây. Ảnh: Vietnamnet Trên thị trường, rau sắng có giá dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/kg, tuỳ thời điểm. Ảnh: Internet Đặc biệt, rau ngót rừng ở Chùa Hương có thể lên tới hàng triệu đồng/kg. Ảnh: DulichHoanMy Rau mầm đá có hình thù như những nhũ đá nhú ra từ gốc, khum khum thành hình những búp măng chóp nhọn. Ảnh: Facebook Rau mầm đá có giá từ 50.000 đến vài trăm nghìn đồng/kg và đắt hơn khi trái mùa. Ảnh: Facebook Một trong những lý do khiến mầm đá đắt là vì chúng chỉ phát triển ở vùng núi cao phía Bắc, khí hậu lạnh. Ảnh: Facebook Rau thối là đặc sản khó quên của người dân Tây Bắc. Thông thường, người ta chỉ dùng phần chồi non với nhiều phiến lá nhỏ, dài, cụp vào nhau để chế biến thành các món ngon. Ảnh: Món ngon mỗi ngày Đây được xem là phần lá ngon nhất, thường chỉ xuất hiện vào độ tháng 3, tháng 4 hàng năm. Ảnh: Vietnamnet Khi xuất hiện ở nhiều tỉnh thành khác, rau thối có giá không hề rẻ, thường dao động từ 65.000 đồng/kg – 90.000 đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Vườn rau thủy canh nhà MC Đại Nghĩa". Nguồn Youtube/ Đại Nghĩa

