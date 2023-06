4 loại quả tiến vua nức tiếng Việt Nam đắt cỡ nào?

Vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) là loại quả tiến vua nức tiếng của Việt Nam. Quả vải tròn, to vừa phải, vỏ mỏng, bóc ra múi vải dày, mọng nước và gần như không bị sâu đầu. Ảnh: Facebook Hạt vải thiều rất bé thêm cùi dày, ngọt đậm, có mùi thơm nhẹ. Ảnh: Facebook Đầu vụ, giá vải thiều từ 80.000-90.000 đồng/kg. Nhưng khi vào chính vụ, vải thiều có giá từ 25.000 - 40.000 đồng/kg, tuỳ loại. Ảnh: Facebook Chuối ngự là sản vật tiến vua của mảnh đất Hà Nam, đặc biệt là vùng Vũ Đại, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Chuối ngự quả nhỏ, chỉ to bằng hai ngón tay chụm lại, khi chín có màu vàng và vị thơm đặc trưng. Ảnh: Facebook Những năm gần đây, chuối ngự được nhiều người lựa chọn mua làm quà biếu, quà tặng, bày mâm ngũ quả thờ cúng tổ tiên trong dịp Tết Nguyên đán. Vào dịp Tết, mỗi buồng chuối ngự có giá từ 300.000 - 500.000 đồng/buồng nhưng cũng không có để bán. Ảnh: VTCNewsBưởi đỏ Luận Văn là đặc sản tiến vua nổi tiếng của vùng đất Thọ Xuân, Thanh Hóa. Bưởi có màu đỏ gấc, rất đặc biệt so với hàng chục giống bưởi khắp cả nước. Ảnh: Facebook Ngoài màu đỏ, bưởi Luận Văn còn có mùi thơm đặc trưng, mọng nước, vị ngọt đậm đà. Ảnh: Internet Dịp Tết, bưởi đỏ tiến vua được săn lùng để bày bàn thờ với giá từ 80.000 - 200.000 đồng/quả. Thậm chí, quả tròn đẹp có thể lên tới 800.000 đến hơn 1 triệu/cặp. Ảnh: Vietnamnet Cam Xã Đoài (xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) là giống cam đặc biệt thơm ngon, ngọt. Đây là cây ăn quả đặc sản dùng để “tiến Vua” nức tiếng ở xứ Nghệ lưu truyền hơn 150 năm trước. Ảnh: TTXVN Vỏ cam mịn, mỏng đều và có mùi hương thơm dịu. Ruột cam vàng óng ánh, có vị ngọt, thanh mà không chua, khó thấy ở giống cam khác. Ảnh: Người lao động Cam Xã Đoài thường được bán bằng quả chứ không bán theo cân, mỗi quả cam trung bình nặng khoảng 200 gram, giá trung bình 70.000 đồng/quả (tương đương hơn 350.000 đồng/kg). Ảnh: Zing Video: Mẹo chọn và chăm sóc bưởi diễn để chơi Tết. Nguồn: VTV24

