4 loài cá tiến vua đắt đỏ, chỉ nhà giàu mới dám ăn

Cá anh vũ là loài cá quý, thường được dùng làm cá tiến vua trong thời kỳ phong kiến. Chúng có ngoại hình kém bắt mắt với phần miệng bành rộng. Ảnh: Baodannang Cá anh vũ chỉ ăn rêu tảo và sống ở nước trong, trong những hang đá sâu nên rất khó đánh bắt. Ảnh: Vietnamnet Hiện nay, cá anh vũ đã được nuôi thành công nhưng trên thị trường giá vẫn không hề rẻ, có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet Cùng với cá anh vũ, cá dầm xanh cũng được nhiều người săn lùng. Loài cá này từng được mệnh danh “ngũ quý hà thủy”, một trong những loài cá tiến vua hiếm có khó tìm trong truyền thuyết. Ảnh: Dân Việt Thuộc họ cá chép, cá dầm xanh xuất hiện nhiều tại các sông ngòi ở các tỉnh miền núi phía Bắc và rải rác tại khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: Dân Việt Do thịt thơm ngon nên cá dầm xanh có giá khá cao so với các loại cá thông thường, trung bình khoảng 850.000 đồng/kg. Ảnh: Dân Việt Cá ké hay còn được biết đến với tên gọi khác cá chiên, là loài cá da trơn, sống nhiều ở vùng nước sâu, đoạn sông hồ ghềnh thác như sông Đà, sông Mã, sông Lô... Ảnh: Trangtraiviet Vì thịt cá có màu vàng bắt mắt lại rất ít xương dăm nên trước kia, cá ké thường được dùng để tiến vua. Ảnh: Tepbac Khó đánh bắt nên giá cá chiên rất đắt, cá càng to thì giá trị càng lớn. Thậm chí, có những con có giá trị lên tới hàng chục triệu đồng. Ảnh: Dân Việt Từ xa xưa, cá lăng là đặc sản tiến vua bởi mùi vị thơm ngon rất đặc trưng. Thịt cá lăng thơm, ít xương dăm, giàu chất dinh dưỡng. Ảnh: Hieuhaisan Cá lăng thường sống trong hang sâu, ăn rêu đá nên thịt rất chắc và ngọt. Trung bình, giá cá lăng dao động từ 120.000 – 700.000 đồng/kg, tùy chủng loại. Ảnh: Tapchithuysan

Cá anh vũ là loài cá quý, thường được dùng làm cá tiến vua trong thời kỳ phong kiến. Chúng có ngoại hình kém bắt mắt với phần miệng bành rộng. Ảnh: Baodannang Cá anh vũ chỉ ăn rêu tảo và sống ở nước trong, trong những hang đá sâu nên rất khó đánh bắt. Ảnh: Vietnamnet Hiện nay, cá anh vũ đã được nuôi thành công nhưng trên thị trường giá vẫn không hề rẻ, có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet Cùng với cá anh vũ, cá dầm xanh cũng được nhiều người săn lùng. Loài cá này từng được mệnh danh “ngũ quý hà thủy”, một trong những loài cá tiến vua hiếm có khó tìm trong truyền thuyết. Ảnh: Dân Việt Thuộc họ cá chép, cá dầm xanh xuất hiện nhiều tại các sông ngòi ở các tỉnh miền núi phía Bắc và rải rác tại khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: Dân Việt Do thịt thơm ngon nên cá dầm xanh có giá khá cao so với các loại cá thông thường, trung bình khoảng 850.000 đồng/kg. Ảnh: Dân Việt Cá ké hay còn được biết đến với tên gọi khác cá chiên, là loài cá da trơn, sống nhiều ở vùng nước sâu, đoạn sông hồ ghềnh thác như sông Đà, sông Mã, sông Lô... Ảnh: Trangtraiviet Vì thịt cá có màu vàng bắt mắt lại rất ít xương dăm nên trước kia, cá ké thường được dùng để tiến vua. Ảnh: Tepbac Khó đánh bắt nên giá cá chiên rất đắt, cá càng to thì giá trị càng lớn. Thậm chí, có những con có giá trị lên tới hàng chục triệu đồng. Ảnh: Dân Việt Từ xa xưa, cá lăng là đặc sản tiến vua bởi mùi vị thơm ngon rất đặc trưng. Thịt cá lăng thơm, ít xương dăm, giàu chất dinh dưỡng. Ảnh: Hieuhaisan Cá lăng thường sống trong hang sâu, ăn rêu đá nên thịt rất chắc và ngọt. Trung bình, giá cá lăng dao động từ 120.000 – 700.000 đồng/kg, tùy chủng loại. Ảnh: Tapchithuysan