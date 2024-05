4 đặc sản “thần dược quý ông” giá bạc triệu vẫn cháy hàng

Nhum biển (hay còn gọi cầu gai, nhím biển) là đặc sản được ví như "nhân sâm biển" nhờ chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet Tuy có vẻ ngoài xấu xí, gai góc khá đáng sợ nhưng nhum biển được ví như "thần dược quý ông" vì chứa nhiều dinh dưỡng, có tác dụng bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực phái mạnh. Ảnh: Internet Nhum biển Nhật Bản thường to hơn ở Việt Nam và có giá thành khá đắt đỏ, lên tới cả triệu bạc/kg. Thậm chí, trứng nhum biển Nhật Bản có giá hơn 24 triệu đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet Dù đắt song trứng nhum biển Nhật không có sẵn. Cửa hàng chỉ nhận đơn đặt trước, sau đó nhập đúng số lượng và trả hàng vào một ngày cố định trong tuần. Ảnh: Vietnamnet Được "ca tụng" như "thần dược" phòng the hiệu quả, ngọc dương dê (tinh hoàn của con dê đực) luôn là mặt hàng luôn đắt khách. Ảnh: Vietnamnet Mỗi bộ ngọc dương dê có giá dao động từ 300.000 - 500.000 đồng, tùy độ to nhỏ. Đặc biệt, với loại dê núi đá ở Ninh Bình, mức giá ngọc dương có thể lên tới 1 triệu đồng/bộ. Ảnh: Dê Cừu Bảo Quân Tuy có vẻ ngoài kém hấp dẫn nhưng sá sùng được ví như "thần dược" cho phái mạnh, có giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Facebook Sá sùng là một loại hải sản thân mềm quý hiếm màu hồng nhạt, xuất hiện nhiều ở các vùng biển Việt Nam, nhất là ở Vân Đồn hay Quan Lạn (Quảng Ninh). Ảnh: Internet Trên thị trường, sá sùng tươi có giá khoảng 300.000 đồng/kg, sá sùng khô lên tới 4-5 triệu đồng/kg. Ảnh: Facebook Tinh hoàn cá - đặc sản nổi tiếng Nhật Bản, được nhà giàu Việt săn lùng trong thời gian gần đây. Ảnh: Yamanaka Việt Nam Được cho là tốt cho sức khỏe nam giới nên nhiều người sẵn sàng chi cả vài triệu đồng/kg để mua tinh hoàn cá về thưởng thức. Ảnh: Getty Thế nhưng, không phải lúc nào cũng có hàng, nhiều người phải chờ nửa tháng, thậm chí cả tháng mới mua được. Ảnh: Getty

