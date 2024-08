4 cây dại bất ngờ hóa “mỏ tiền” giúp nông dân “hốt bạc“

Cây chua me đất ăn được là loại chua me đất hoa vàng hay tím nhạt, thường mọc ở những nơi ẩm ướt, bờ ruộng, đồng cỏ hoang. Ảnh: Dân Việt Đây vốn là loại cỏ mọc lan trên mặt đất, thân đỏ nhạt, lá cuống dài, gồm 3 lá chét, mỗi lá chét có một vết hõm trên đầu thành hình tim ngược. Ảnh: Internet Trước kia, chua me đất được xem như cây dại, có vị chua thanh, được người dân địa phương hái về nấu canh chua. Ảnh: Internet Nhưng mấy năm nay, chua me đất thành đặc sản được đóng túi đẹp đẽ bán trên sàn thương mại điện tử với giá khoảng 100.000 đồng/kg. Ảnh: Violet Rau nhót có hình dáng tương tự hoa mười giờ, thường mọc dại ở các ruộng muối, ven sông nước lợ, đầm tôm... Ảnh: Bachhoaxanh Tại các vùng quê, rau nhót khá rẻ, từ 15.000 - 35.000 đồng/kg. Nhưng trong nhà hàng hoặc trên thành phố, giá rau nhót có thể lên tới 70.000 - 100.000 đồng/kg. Ảnh: Dân Việt Nhờ mức giá đắt đỏ, anh Trần Văn Quân (ở xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đã bỏ công việc ổn định về quê thuê đất hoang trồng rau nhót dại, mỗi năm thu hoạch 40 tấn, lời khoảng một tỷ đồng. Ảnh: Baophapluat Từng là loại cây dại ở núi rừng, sương sâm giờ đây được người nông dân đưa về trồng quy mô lớn, thu về tiền tỷ mỗi năm. Ảnh: Báo dân tộc Vốn là loại cây dây leo nên chỉ trồng sương sâm một lần là có thể thu hoạch lâu. Nghề trồng cây sương sâm cũng không đòi hỏi nhiều kỹ thuật chăm sóc hay chi phí đầu tư. Ảnh: Dân Việt Vốn là loài dại nhưng giờ đây, hẹ nước được người dân ở ấp Tân Thuộc, xã An Xuyên, TP Cà Mau hái về bán cho thương lái, kiếm mỗi ngày 300.000-450.000 đồng. Ảnh: Dân Việt Theo người dân, rau hẹ nước là "lộc trời" cho, không phải bỏ chi phí trồng hay chăm sóc. Những gia đình ruộng nhiều, qua mỗi vụ có thể thu về gần cả trăm triệu đồng từ việc bán rau hẹ. Ảnh: Dân Việt

Cây chua me đất ăn được là loại chua me đất hoa vàng hay tím nhạt, thường mọc ở những nơi ẩm ướt, bờ ruộng, đồng cỏ hoang. Ảnh: Dân Việt Đây vốn là loại cỏ mọc lan trên mặt đất, thân đỏ nhạt, lá cuống dài, gồm 3 lá chét, mỗi lá chét có một vết hõm trên đầu thành hình tim ngược. Ảnh: Internet Trước kia, chua me đất được xem như cây dại, có vị chua thanh, được người dân địa phương hái về nấu canh chua. Ảnh: Internet Nhưng mấy năm nay, chua me đất thành đặc sản được đóng túi đẹp đẽ bán trên sàn thương mại điện tử với giá khoảng 100.000 đồng/kg. Ảnh: Violet Rau nhót có hình dáng tương tự hoa mười giờ, thường mọc dại ở các ruộng muối, ven sông nước lợ, đầm tôm... Ảnh: Bachhoaxanh Tại các vùng quê, rau nhót khá rẻ, từ 15.000 - 35.000 đồng/kg. Nhưng trong nhà hàng hoặc trên thành phố, giá rau nhót có thể lên tới 70.000 - 100.000 đồng/kg. Ảnh: Dân Việt Nhờ mức giá đắt đỏ, anh Trần Văn Quân (ở xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đã bỏ công việc ổn định về quê thuê đất hoang trồng rau nhót dại, mỗi năm thu hoạch 40 tấn, lời khoảng một tỷ đồng. Ảnh: Baophapluat Từng là loại cây dại ở núi rừng, sương sâm giờ đây được người nông dân đưa về trồng quy mô lớn, thu về tiền tỷ mỗi năm. Ảnh: Báo dân tộc Vốn là loại cây dây leo nên chỉ trồng sương sâm một lần là có thể thu hoạch lâu. Nghề trồng cây sương sâm cũng không đòi hỏi nhiều kỹ thuật chăm sóc hay chi phí đầu tư. Ảnh: Dân Việt Vốn là loài dại nhưng giờ đây, hẹ nước được người dân ở ấp Tân Thuộc, xã An Xuyên, TP Cà Mau hái về bán cho thương lái, kiếm mỗi ngày 300.000-450.000 đồng. Ảnh: Dân Việt Theo người dân, rau hẹ nước là "lộc trời" cho, không phải bỏ chi phí trồng hay chăm sóc. Những gia đình ruộng nhiều, qua mỗi vụ có thể thu về gần cả trăm triệu đồng từ việc bán rau hẹ. Ảnh: Dân Việt