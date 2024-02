3 loại sầu riêng đắt đỏ bậc nhất hành tinh

Từ lâu, sầu riêng Musang King được mệnh danh là loại sầu riêng ngon nhất thế giới. Cuối năm 2023, loại trái cây này thu hút sự chú ý khi được bán với giá cao ngất ngưởng 185.000 RM (gần 1 tỷ đồng) tại một sự kiện gây quỹ ở quận Raub, Pahang (Malaysia). Ảnh: Instagram/fadzlikamal Mức giá này khiến nó trở thành một trong những quả sầu riêng đắt nhất thế giới. Ảnh: LatestMalaysia Thông thường, giá sầu riêng Musang King dao động từ 16 USD/kg đến 21 USD/kg (tương đương gần 400.000 - 500.000 đồng) tùy thuộc vào nguồn gốc, chất lượng, người bán và nhu cầu. Ảnh: The Jakarta Post Tại Việt Nam, có thời điểm, sầu riêng Musang King trồng tại miền Tây dao động 500.000-850.000 đồng/kg chưa tách vỏ, tương đương 1,5-1,8 triệu đồng một kg đã tách vỏ. Trong khi loại này nhập từ Malaysia (tách vỏ, đông lạnh) có giá 1,3-1,5 triệu đồng một kg cho hàng loại A. Ảnh: Vietnamnet Năm 2019, tại lễ hội King of Durian tổ chức ở Nonthaburi (miền trung Thái Lan), một quả sầu riêng thuộc giống Kanyao từ tỉnh Nonthaburi đã lập kỷ lục thế giới khi được đấu giá lên tới 48.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng). Ảnh: Stratetimes Bình thường, sầu riêng Kanyao trồng tại Nonthaburi (Thái Lan) có giá dao động từ khoảng 380 USD - 530 USD/quả (9-12,5 triệu đồng/quả). Ảnh: Specialty Produ Sầu riêng Kanyao đắt đỏ như vậy không chỉ bởi thời gian và sức lao động của người nông dân, mà còn cả các chi phí khác. Trong đó, riêng chi phí mua nước về tưới cây mỗi năm đã tốn khoảng 2.200 USD (hơn 50 triệu đồng). Ảnh: Stratetimes Bất chấp mức giá cao ngất ngưởng, nhu cầu đối với sầu riêng Kanyao vẫn rất lớn, nguồn cung không thể theo kịp. Ảnh: Stratetimes Trong một phiên đấu giá ở Malaysia hồi cuối năm 2023, trái sầu riêng Black Thorn được bán với giá 15.000 RM (hơn 77 triệu đồng). Ảnh: The Star Black Thorn (hay còn gọi sầu riêng gai đen) là giống sầu riêng nổi tiếng của Malaysia. Hiện loại sầu riêng này đã được trồng ở miền Tây nước ta. Ảnh: Kim Nông Goldstar Giá sầu riêng Black Thorn miền Tât giá từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/kg, đắt nhất Việt Nam. Ảnh: InternetQuả sầu riêng trong hình dáng một bông hoa gây ngỡ ngàng

Từ lâu, sầu riêng Musang King được mệnh danh là loại sầu riêng ngon nhất thế giới. Cuối năm 2023, loại trái cây này thu hút sự chú ý khi được bán với giá cao ngất ngưởng 185.000 RM (gần 1 tỷ đồng) tại một sự kiện gây quỹ ở quận Raub, Pahang (Malaysia). Ảnh: Instagram/fadzlikamal Mức giá này khiến nó trở thành một trong những quả sầu riêng đắt nhất thế giới. Ảnh: LatestMalaysia Thông thường, giá sầu riêng Musang King dao động từ 16 USD/kg đến 21 USD/kg (tương đương gần 400.000 - 500.000 đồng) tùy thuộc vào nguồn gốc, chất lượng, người bán và nhu cầu. Ảnh: The Jakarta Post Tại Việt Nam, có thời điểm, sầu riêng Musang King trồng tại miền Tây dao động 500.000-850.000 đồng/kg chưa tách vỏ, tương đương 1,5-1,8 triệu đồng một kg đã tách vỏ. Trong khi loại này nhập từ Malaysia (tách vỏ, đông lạnh) có giá 1,3-1,5 triệu đồng một kg cho hàng loại A. Ảnh: Vietnamnet Năm 2019, tại lễ hội King of Durian tổ chức ở Nonthaburi (miền trung Thái Lan), một quả sầu riêng thuộc giống Kanyao từ tỉnh Nonthaburi đã lập kỷ lục thế giới khi được đấu giá lên tới 48.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng). Ảnh: Stratetimes Bình thường, sầu riêng Kanyao trồng tại Nonthaburi (Thái Lan) có giá dao động từ khoảng 380 USD - 530 USD/quả (9-12,5 triệu đồng/quả). Ảnh: Specialty Produ Sầu riêng Kanyao đắt đỏ như vậy không chỉ bởi thời gian và sức lao động của người nông dân, mà còn cả các chi phí khác. Trong đó, riêng chi phí mua nước về tưới cây mỗi năm đã tốn khoảng 2.200 USD (hơn 50 triệu đồng). Ảnh: Stratetimes Bất chấp mức giá cao ngất ngưởng, nhu cầu đối với sầu riêng Kanyao vẫn rất lớn, nguồn cung không thể theo kịp. Ảnh: Stratetimes Trong một phiên đấu giá ở Malaysia hồi cuối năm 2023, trái sầu riêng Black Thorn được bán với giá 15.000 RM (hơn 77 triệu đồng). Ảnh: The Star Black Thorn (hay còn gọi sầu riêng gai đen) là giống sầu riêng nổi tiếng của Malaysia. Hiện loại sầu riêng này đã được trồng ở miền Tây nước ta. Ảnh: Kim Nông Goldstar Giá sầu riêng Black Thorn miền Tât giá từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/kg, đắt nhất Việt Nam. Ảnh: Internet Quả sầu riêng trong hình dáng một bông hoa gây ngỡ ngàng