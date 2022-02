3 loại quả xưa không ai ăn thành đặc sản tranh nhau mua

Thanh trà trước đây là quả dại mọc ven đường, chẳng ai để ý. Thế nhưng, giờ đây thanh trà trở thành đặc sản nổi tiếng ở vùng đất Vĩnh Long. Ảnh: Internet Thanh trà có 2 loại: thanh trà ngọt và thanh trà chua. Thanh trà ngọt trái thon, hơi dài, vỏ dày, cứng. Trong khi đó, thanh trà chua có kích thước cỡ trứng gà non nhỏ. Ảnh: Internet Không chỉ ăn như một quả thông thường, người dân địa phương còn sử dụng thanh trà non để nấu canh chua, kho cá. Ảnh: Internet Trên thị trường có cả thanh trà miền Tây và thanh trà Thái. Thanh trà miền Tây giá từ 60.000 - 90.000 đồng/kg, còn loại của Thái giá 150.000 đồng. Ảnh: Internet Xưa khi, trái cóc dù chín rụng cũng chẳng ai ngó ngàng nhưng nay là thứ đặc sản được chị em yêu thích. Ảnh: Dienmayxanh Muốn thưởng thức món ăn này, khách hàng phải đợi đến tháng 8, tháng 9 âm lịch. Ảnh: Internet Nếu như cóc xanh có giá chỉ 20.000 - 30.000 đồng/kg thì cóc sấy dẻo, cóc dầm có giá tới gần 200.000 đồng. Ảnh: Internet Cây mắc kham (hay me rừng) là loại cây mọc hoang dại bạt ngàn ở các vùng rừng núi Tây Bắc. Quả me rừng có đủ 4 vị chua chát mặn ngọt. Ảnh: Vietnamnet Trước đây, me rừng ít có giá trị song vài năm gần đây, me rừng trở thành thứ quà ăn vặt của chị em khắp nơi. Ảnh: Vietnamnet Thậm chí, quả me rừng tươi được lùng mua với giá khá đắt hoặc “lên đời” thành ô mai hay nghiền thành bột có giá từ 100-500.000 đồng/kg. Ảnh: Dân Việt Video: Món ăn ngon từ... úp nồi. Nguồn: THDT

Thanh trà trước đây là quả dại mọc ven đường, chẳng ai để ý. Thế nhưng, giờ đây thanh trà trở thành đặc sản nổi tiếng ở vùng đất Vĩnh Long. Ảnh: Internet Thanh trà có 2 loại: thanh trà ngọt và thanh trà chua. Thanh trà ngọt trái thon, hơi dài, vỏ dày, cứng. Trong khi đó, thanh trà chua có kích thước cỡ trứng gà non nhỏ. Ảnh: Internet Không chỉ ăn như một quả thông thường, người dân địa phương còn sử dụng thanh trà non để nấu canh chua, kho cá. Ảnh: Internet Trên thị trường có cả thanh trà miền Tây và thanh trà Thái. Thanh trà miền Tây giá từ 60.000 - 90.000 đồng/kg, còn loại của Thái giá 150.000 đồng. Ảnh: Internet Xưa khi, trái cóc dù chín rụng cũng chẳng ai ngó ngàng nhưng nay là thứ đặc sản được chị em yêu thích. Ảnh: Dienmayxanh Muốn thưởng thức món ăn này, khách hàng phải đợi đến tháng 8, tháng 9 âm lịch. Ảnh: Internet Nếu như cóc xanh có giá chỉ 20.000 - 30.000 đồng/kg thì cóc sấy dẻo, cóc dầm có giá tới gần 200.000 đồng. Ảnh: Internet Cây mắc kham (hay me rừng) là loại cây mọc hoang dại bạt ngàn ở các vùng rừng núi Tây Bắc. Quả me rừng có đủ 4 vị chua chát mặn ngọt. Ảnh: Vietnamnet Trước đây, me rừng ít có giá trị song vài năm gần đây, me rừng trở thành thứ quà ăn vặt của chị em khắp nơi. Ảnh: Vietnamnet Thậm chí, quả me rừng tươi được lùng mua với giá khá đắt hoặc “lên đời” thành ô mai hay nghiền thành bột có giá từ 100-500.000 đồng/kg. Ảnh: Dân Việt Video: Món ăn ngon từ... úp nồi. Nguồn: THDT