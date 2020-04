3 đại gia Việt cưới vợ trẻ từng "dậy sóng" dư luận

Đại gia Lê Ân (sinh năm 1938) - Chủ khu du lịch Chí Linh ( Bà Rịa - Vũng Tàu) từng xôn xao dư luận khi cưới vợ trẻ kém đến 54 tuổi. Khi quyết định lấy vợ thứ 6, vị đại gia đã bước sang tuổi 74, còn cô Mai Thị Mai mới tròn đôi mươi. Đám cưới của đại gia Lê Ân và vợ trẻ trở thành một sự kiện để dư luận bàn tán khi đoàn rước dâu gồm một dàn siêu xe, trong đó có một chiếc trị giá 20 tỷ đồng. Không những thế, phần sính lễ cho nhà gái trị giá 1 tỷ đồng gồm 500 triệu đồng tiền mặt, 500 triệu đồng nữ trang. Đại gia Lê Ân cũng là người có độ chiều vợ khi tậu chiếc giường Hoàng gia trị giá tới 6 tỷ đồng. Sau khi trải qua những cuộc hôn nhân đổ vỡ, năm 2015, đại gia Nguyễn Đức An xây dựng hạnh phúc mới với người mẫu Phan Như Thảo - kém ông 26 tuổi. Đại gia Đức An là doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt. Ông rời Việt Nam từ lúc 12 tuổi và sinh trưởng trong gia đình có 8 anh chị em. Không ai biết được sự thật, doanh nhân Việt kiều Nguyễn Đức An có bao nhiêu tiền, nhưng riêng số tiền người đàn ông này đầu tư về Việt Nam từ năm 2007 - 2008 đã tới 288 tỷ đồng. Đại gia Đức An còn không ngại chi vài chục tỷ ra mua nhà tặng Phan Như Thảo tại Đà Lạt. Đầu năm 2017, doanh nhân Doãn Văn Phương bất ngờ lên xe hoa cùng Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 – Thu Ngân (SN 1996). Lúc này, cặp đôi phải đối diện với khá nhiều lời dị nghị khi Hoa hậu Thu Ngân kém vị đại gia này tới 19 tuổi. Ông Doãn Văn Phương là một trong những người sáng lập tập đoàn FLC và từng giữ chức Tổng giám đốc FLC đến tháng 5/2015. Dù khoảng cách tuổi tác lớn nhưng cả hai luôn biết cách hòa hợp nhau. Hiện tại, ông Doãn Văn Phương đang sống hạnh phúc cùng vợ trẻ và cậu con trai bé nhỏ. Nguồn ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Vụ đại gia "Đường Nhuệ": Cái kết cho những kẻ ngông cuồng. Nguồn: Youtube

