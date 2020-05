3 cặp mẹ con nổi tiếng giàu có, xinh đẹp hơn cả hoa hậu

Là một trong số những mỹ nhân đình đám nhất thập niên 90, Giáng My đăng quang Hoa hậu đền Hùng năm 1992. Dù đã U50 nhưng Hoa hậu Giáng My vẫn giữ cho mình được nhan sắc tươi trẻ, thân hình thon gọn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hơn hết, Hoa hậu đền Hùng Giáng My còn có một cô con gái xinh đẹp hơn cả mẹ tên Anh Sa. Anh Sa sở hữu gần như toàn bộ nét đẹp của mẹ, với đôi môi chúm chím, làn da trắng hồng và nụ cười rạng rỡ. Anh Sa được mẹ cho đi du học, hiện đã tốt nghiệp ngành tiếp thị tại Đại học Lehigh tại Pennsylvania, Mỹ - một trong những ngôi trường nằm top cao về chuyên ngành này trên thế giới. Có bố là một đại gia trong ngành xây dựng lại được mẹ cưng chiều, con gái Giáng My được hưởng cuộc sống theo đúng nghĩa thiên kim tiểu thư sinh ra trong nhung lụa. Cô nàng thường xuyên đi du lịch khắp thế giới và xuất hiện trên Instagram cá nhân với những món đồ hàng hiệu đáng ghen tị. Nói về cặp mẹ con sành điệu, sang chảnh thì chắc chắn không thể bỏ qua doanh nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên và con gái cưng Thảo Tiên. Nếu xét về ngoại hình, trông cả hai không khác gì hai chị em bởi nữ doanh nhân vẫn giữ được nét xuân sắc, xinh đẹp của thời trẻ. Từng nổi tiếng bởi nhan sắc quyến rũ thời trẻ, bà Lê Hồng Thủy Tiên khiến nhiều chị em phải trầm trồ ghen tị vì U50 rồi vẫn xinh đẹp rạng rỡ hết phần con gái. Trong khi đó, Thảo Tiên thừa hưởng mọi nét đẹp sắc sảo từ người mẹ hoa khôi và ấn tượng hơn nhờ khuôn mặt tây tây lạ lẫm cùng nụ cười rạng rỡ. Cặp mẹ con nhà đại gia họ Nguyễn có sở thích chung về thời trang, đặc biệt là đồ hiệu, gần như đi đâu cũng có nhau. Sinh ra trong gia đình giàu có, Thảo Tiên luôn có tên trong list hội rich kid Việt, được vô số người quan tâm theo dõi vì độ giàu có sang chảnh ít ai bì kịp. Từ thập niên 90 cho đến nay, "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My vẫn không có dấu hiệu xuống sắc bởi nhan sắc thanh lịch và quý phái hầu như chẳng thay đổi mấy theo thời gian. Mẹ là hoa khôi đình đám nên chẳng có gì lạ khi Hà Thùy My - con gái lớn của Diễm My với ông xã đại gia - lại sở hữu ngoại hình xinh đẹp nổi bật. Thuỳ My có mái tóc dài, nụ cười tươi tắn, quý phái và gương mặt đậm chất Á Đông. Ở Thùy My toát lên thần thái thông minh, cá tính nhưng cũng hết sức dịu dàng. Có bố là doanh nhân thành đạt, Thùy My cũng được coi là rich kid khi tận hưởng cuộc sống sang chảnh hết mức. Từ lúc còn đi học, Thùy My tuổi đã là tín đồ hàng hiệu với hàng loạt bộ sưu tập phụ kiện, túi xách trong mơ khiến chị em nào cũng ao ước. Cô nàng thành thạo cả 4 thứ tiếng Pháp, Nga, Trung và tiếng Anh, từng du học tại ngôi trường danh tiếng ở Mỹ. Nguồn ảnh: Internet. Video: Gia thế của Tiên Nguyễn - “rich kid” được đón bằng chuyên cơ từ Anh về Việt Nam. Nguồn: Tin tức Vietnamnet

